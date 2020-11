International Paper está entre as 100 empresas mais sustentáveis do mundo, de acordo com o Wall Street Journal

A International Paper está entre “As 100 empresas gerenciadas da forma mais sustentável do mundo”, segundo levantamento realizado pelo The Wall Street Journal, publicado recentemente.

Os analistas de pesquisas ambientais, sociais e de governança do jornal avaliaram mais de 5.500 empresas de capital aberto do mundo, por meio da base de métricas de sustentabilidade em áreas, como: modelo de negócios e inovação, questões sociais externas e de produto, colaboradores, locais de trabalho e meio ambiente. Para as classificações, que contemplam uma ampla visão de sustentabilidade, são avaliadas práticas de liderança/governança da empresa e a capacidade de criar valor para os acionistas, a longo prazo.

“Sustentabilidade para a IP é mais do que apenas proteger o meio ambiente e conservar os recursos naturais. Nossa estratégia de Sustentabilidade considera toda a nossa cadeia de valor, desde o abastecimento de matérias-primas de forma responsável, até trabalhar com segurança e criar ambientes diversos e inclusivos. Sabemos da nossa responsabilidade ao fazermos produtos renováveis ​​e recicláveis, ​​por isso, alinhamos nossos negócios às necessidades do mundo”, afirma Tamara Natale, gerente de Sustentabilidade e Engajamento com a Comunidade.

De acordo com a executiva, a sustentabilidade faz parte do DNA da empresa há mais de 120 anos e é a base de sua gestão, a começar pelas pessoas, atraindo e desenvolvendo profissionais talentosos, criando ambientes inclusivos e diversos, garantindo que todos cheguem em casa com segurança no final de cada dia e ajudando as comunidades a prosperarem.

A categorização da pesquisa é um reflexo da gestão das companhias sobre as questões financeiras e materiais relacionadas às áreas-chaves, incluindo meio ambiente, capital humano, capital social e inovação. As pontuações não apontam o impacto geral de uma empresa nas pessoas ou no planeta, mas se concentram em indicadores potenciais de desempenho, como políticas, iniciativas e métricas de rastreamento.

“A sustentabilidade também abrange nossa capacidade de gerar resultados sólidos de negócios, enquanto navegamos pelos desafios que nosso setor enfrenta. Esta homenagem destaca o compromisso de nossos profissionais em construir um futuro melhor para as pessoas, para o planeta e para nossa empresa, enquanto buscamos a Visão de estar entre as empresas mais bem-sucedidas, sustentáveis ​​e responsáveis ​​do mundo”, conclui Tom Cleves, vice-presidente de Cidadania Global da IP.

Sobre a International Paper

A International Paper (NYSE: IP) é líder mundial na fabricação de celulose, papel e embalagens à base de fibras renováveis. Com operações na América do Norte, América Latina, Europa, África do Norte, Índia e Rússia, a IP produz embalagens de papelão ondulado que protegem e promovem produtos e permitem o comércio mundial; celulose para fraldas, tecidos e outros produtos de higiene pessoal que promovem saúde e bem-estar; e papéis que facilitam a educação e a comunicação. Com sede em Memphis, Tennessee, a empresa emprega mais de 50 mil pessoas, atendendo mais de 25 mil clientes, em 150 países. As vendas em 2019 foram de US$ 22 bilhões.

No Brasil, a IP atua nos negócios de papéis para imprimir e escrever, papel para embalagens e embalagens de papelão ondulado, empregando aproximadamente 5 mil profissionais.

O sistema integrado de produção de papel para imprimir e escrever da International Paper no Brasil é composto por três fábricas: duas no Estado de São Paulo e uma no Mato Grosso do Sul. Seus produtos, as linhas de papéis para imprimir e escrever Chamex e Chamequinho e a linha gráfica de papéis Chambril, são 100% produzidos a partir de cultivos de eucalipto certificados.

O negócio de embalagens é formado por três fábricas de papel para embalagens, localizadas no Estado de São Paulo, e quatro unidades produtoras de chapas e embalagens de papelão ondulado: duas no Estado de São Paulo, uma em Goiás e uma no Amazonas.

Para saber mais sobre a International Paper, seus produtos e seu compromisso com a sustentabilidade, acesse: www.internationalpaper.com/pt.