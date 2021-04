International Paper divulga Relatório de Impacto 2020

A International Paper acaba de lançar o Relatório de Impacto 2020. O documento apresenta as diretrizes, estratégias, a forma de atuação e as operações da empresa no Brasil. Ele também fornece informações sobre o negócio, de maneira integrada e transparente, e considera o interesse de todos os stakeholders, como profissionais, clientes fornecedores, parceiros, consumidores, e as comunidades das quais a IP faz parte.

“Para nós, a Sustentabilidade vai muito além da proteção ao meio ambiente e conservação de recursos naturais; ela é parte da estratégia do negócio e considera toda a cadeia de valor, desde o abastecimento de matérias-primas de forma responsável até trabalhar com segurança, além de criar ambientes diversos e inclusivos. Trata-se do nosso compromisso com as pessoas e comunidades das quais fazemos parte e de estarmos cada vez mais engajados com as inovações possíveis por meio da bioeconomia”, afirma Antônio Salomon, gerente sênior de Assuntos Corporativos.

Em 2020, a IP completou 60 anos de atuação no Brasil e concluiu as Metas Globais de Sustentabilidade 2020, dando espaço para o lançamento da Visão 2030, que norteará as ações da empresa na próxima década. O Relatório traz os resultados obtidos pela empresa no ano passado, divididos por seus 5 pilares estratégicos (Sustentando Florestas, Investindo em Pessoas, Melhorando nosso Planeta, Performance Inspiradora e Produtos Inovadores), e mostram como a IP tem atuado para cumprir os compromissos assumidos internamente e com a sociedade.

“O ano de 2020 ficará marcado para sempre em nossa memória por momentos históricos, desafiadores e que exigiram de todos nós muita resiliência. Nosso propósito de fazer as coisas certas, do jeito certo, pelas razões certas, o tempo todo nunca teve tanta oportunidade de ser colocado em prática como em 2020. Melhoramos nossos processos para cuidarmos ainda mais uns dos outros, investindo em pessoas, protegendo nossos profissionais, parceiros, clientes e comunidades, sem comprometer a qualidade de nossos produtos inovadores com base em fibras renováveis impulsionando um mercado que tem muito potencial econômico e de sustentabilidade”, ressalta Rodrigo Davoli, presidente da IP Brasil.

Enfrentamento à covid-19

A pandemia da covid-19 com certeza deixará marcas em todo o mundo. Os efeitos ainda não são todos conhecidos, nem o tamanho do impacto sobre a sociedade, os negócios e as pessoas. No entanto, a IP se mobilizou para implementar ações que ajudassem a conter o contágio e assegurassem o cuidado e a segurança de todos.

A empresa doou cestas básicas e caixas de Chamex para a população em vulnerabilidade social, contando com a parceria de instituições locais na distribuição às famílias e para as cooperativas de reciclagem parceiras, além de EPIs hospitalares, produtos de limpeza e caixas de Chamex para hospitais públicos nas comunidades das quais faz parte. “Em parceria com a IP, o Instituto AIPI doou mais de 55 mil folhas de Papel Chamex para 22 escolas das comunidades das quais faz parte, incluindo unidades rurais de ensino. Além disso, foram mais de 30 instituições impactadas positivamente com a doação de Chamex. Isso só reforça nosso compromisso com a educação com cidadania”, comenta Salomon.

Para preservar os times da Operação, a IP redobrou as medidas de higienização e segurança. E, aos profissionais da área administrativa, foi liberado o trabalho remoto, a fim de diminuir a circulação de pessoas e reduzir os riscos de contágio.

Destaques – Relatório de Impacto

Confira abaixo os destaques do Relatório de Impacto 2020 e clique aqui para acessar o documento completo.