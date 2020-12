International Paper apoia Faculdade Franco Montoro na construção de laboratório em Mogi Guaçu

Na manhã de hoje (23/12), o diretor de Manufatura da International Paper de Mogi Guaçu, Alcides Júnior, participou da inauguração do laboratório de simulação realística do curso de medicina, da Faculdade Franco Montoro, construído por meio de doações da empresa. O prefeito de Mogi Guaçu, Walter Caveanha, e autoridades do município também prestigiaram o evento.

A doação foi anunciada pelo presidente global da IP, Mark Sutton e oficializada na presença do prefeito Walter Caveanha.

O processo de licitação e compra dos equipamentos foram feitos pela FEG (Fundação Educacional Guaçuana), mantenedora da “Franco Montoro”, e os bonecos, que servirão para aulas de anatomia e que simulam situações enfrentadas por médicos no dia a dia, como o diagnóstico de doenças e atendimento a quadros crônicos de urgência e emergência, estarão à disposição dos alunos do curso de Medicina a partir de 2021.

“A participação da International Paper na aquisição destes equipamentos contribuiu para o enriquecimento do aparato tecnológico que o curso de Medicina da Faculdade ‘Franco Montoro’ oferecerá a seus alunos. Agradeço mais uma vez a ajuda da IP para esta fundamental contribuição para o ensino superior de nossa cidade, que formará médicos que estarão atuando na linha frente dos nossos postos de saúde e hospitais”, disse o prefeito Walter Caveanha.

Esse desenvolvimento tecnológico não se restringe aos alunos. O laboratório estará de portas abertas para que instituições de saúde do município capacitem seus profissionais e ampliem a qualidade do corpo médico da cidade.

Júnior agradeceu a oportunidade de representar a empresa em um momento tão especial para a cidade, que há 60 anos faz parte da história da IP e contribui para o sucesso da companhia.

“Não poderíamos deixar de retribuir à comunidade parte daquilo que nos foi concedido esses anos todos. Acreditamos na educação como instrumento de transformação da sociedade e essa doação reflete nosso compromisso com a causa”, afirma Junior.

O curso de Medicina foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação em 2017 e começou a funcionar em 2020, com uma turma de 60 alunos. O vestibular para a formação da segunda turma foi realizado no sábado, 19.

“Historicamente, a International Paper sempre foi parceira no desenvolvimento socioeconômico da cidade de Mogi Guaçu. Além de incontáveis projetos de cunho social que esta instituição patrocinou, a IP sempre se manteve como aliada da educação no município e da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro”, lembrou o prefeito Walter Caveanha.

De acordo com Júnior, essa doação é muito importante para a empresa e para toda a comunidade e reflete os valores da IP. “Há 60 anos somos parte da comunidade e buscamos sempre contribuir para o seu desenvolvimento. Investir em pessoas, sejam elas nossos profissionais, suas famílias ou todos aqueles que estão no entorno de nossas operações, não só é parte da nossa estratégia de negócio, mas também da nossa meta para os próximos 10 anos”.

“Esta contribuição será, sem sombra de dúvida, fundamental para oferecer uma preparação aos universitários que irão usufruir desta estrutura moderna, dentro do nosso campus situado às margens do Rio Mogi Guaçu”, disse o prefeito, em agradecimento à doação realizada pela IP.

Inúmeras melhorias foram feitas no campus Cachoeira para abrigar a primeira turma do curso de Medicina. Outro importante investimento é o novo prédio que está em fase final e que será inaugurado no início do ano para abrigar salas de aula e o Complexo de Ciências Médicas e Saúde, composto pelo Laboratório Morfofuncional, Laboratório de Habilidades Médicas, Laboratório de Habilidades Clínicas e Laboratório de Simulação Realística.

Sobre a International Paper

A International Paper (NYSE: IP) é líder mundial na fabricação de celulose, papel e embalagens à base de fibras renováveis. Com operações na América do Norte, América Latina, Europa, África do Norte, Índia e Rússia, a IP produz embalagens de papelão ondulado que protegem e promovem produtos e permitem o comércio mundial; celulose para fraldas, tecidos e outros produtos de higiene pessoal que promovem saúde e bem-estar; e papéis que facilitam a educação e a comunicação. Com sede em Memphis, Tennessee, a empresa emprega mais de 50 mil pessoas, atendendo mais de 25 mil clientes, em 150 países. As vendas em 2019 foram de US$ 22 bilhões.

No Brasil, a IP atua nos negócios de papéis para imprimir e escrever, empregando aproximadamente 3 mil profissionais.

O sistema integrado de produção de papel para imprimir e escrever da International Paper no Brasil é composto por três fábricas: duas no Estado de São Paulo e uma no Mato Grosso do Sul. Seus produtos, as linhas de papéis para imprimir e escrever Chamex e Chamequinho e a linha gráfica de papéis Chambril, são 100% produzidos a partir de cultivos de eucalipto certificados.

Para saber mais sobre a International Paper, seus produtos e seu compromisso com a sustentabilidade, acesse: www.internationalpaper.com/pt.