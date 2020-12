Internacional Paper anuncia novos planos para o negócio de papel para imprimir e escrever

MEMPHIS, Tenn. – dezembro de 2020 – A International Paper (NYSE: IP) anunciou um plano para separar o segmento de Papel para Imprimir e Escrever em uma empresa independente e de capital aberto (“SpinCo”). A transação resultará em duas empresas líderes e bem posicionadas para o sucesso no longo prazo. Após a conclusão da transação, a International Paper e a SpinCo terão mais agilidade para criar valor em seus respectivos negócios. A empresa espera que a separação seja isenta de impostos para os acionistas da empresa para fins de imposto de renda federal dos EUA e planeja concluir a transação no final do terceiro trimestre de 2021.

“Continuamos comprometidos em produzir produtos sustentáveis ​​dos quais as pessoas dependem todos os dias, acelerando a criação de valor para a International Paper e para nossos acionistas. Esta transação representa um próximo passo lógico à medida que continuamos a construir uma IP melhor”, disse Mark Sutton, presidente do conselho e diretor executivo. “A International Paper será uma empresa mais focada em embalagens de papelão ondulado e fibras de celulose absorventes atendendo a segmentos atraentes, bem posicionada para aumentar receitas e geração de caixa. Estou confiante de que nossos planos criarão valor para nossos acionistas, profissionais, clientes e outras partes interessadas”.

International Paper, uma empresa de embalagens e papelão ondulado

A International Paper pretende acelerar o crescimento rentável em Embalagens Industriais na América do Norte e Europa, Oriente Médio e África e melhorar o retorno no negócio de Fibras de Celulose Globais. A International Paper continuará sua joint venture com a Ilim Holdings na Rússia.

A empresa pretende reduzir sua estrutura de custos e acelerar os ganhos. A International Paper será uma organização mais simplificada e ágil e espera gerar entre US$ 350 e US$ 400 milhões em ganhos anuais até o final de 2023, incluindo US$ 50 a US$ 100 milhões em crescimento anual de ganhos incrementais e US$ 300 milhões em reduções de custos estruturais. A International Paper continua comprometida com sua atual estrutura de alocação de capital, que é a base para impulsionar o valor para os acionistas.

A SpinCo pretende captar recursos para pagar um dividendo à International Paper, que será usado para pagar dívidas pendentes.

Após a conclusão da transação, a International Paper espera ter aproximadamente:

· – US$ 17 bilhões em vendas, 85% em Embalagens Industriais e 15% em Fibras de Celulose Globais;

· – 20.000 clientes;

· – 20 fábricas de papelão para embalagem com 14,5 milhões de toneladas de capacidade anual;

· – 8 fábricas de celulose com 3,2 milhões de toneladas de capacidade anual;

· – 220 instalações de conversão;

· – 350 designers de embalagens;

· – 3.500 matrizes de embalagens nas localizações dos clientes.

SpinCo, uma empresa global de papel

Após a conclusão da transação, Jean-Michel Ribiéras, atualmente vice-presidente sênior de Embalagens Industriais, se tornará o diretor executivo da nova empresa, à qual nos referimos como SpinCo até que a empresa estabeleça sua própria identidade corporativa. John V Sims, atualmente vice-presidente sênior de Desenvolvimento Corporativo, atuará como diretor financeiro da SpinCo. O restante da equipe de liderança e da diretoria da SpinCo será anunciado nos próximos meses.

A SpinCo terá equipes talentosas, escala, marcas fortes e ativos de baixo custo para atender às principais áreas geográficas, incluindo América do Norte, Brasil e Europa. A estrutura de capital prevista para a SpinCo permitirá flexibilidade estratégica e operacional e o potencial de otimizar o negócio.

Como uma entidade autônoma, além de um portfólio de marcas líderes, a SpinCo terá aproximadamente:

· – US$ 4 bilhões em vendas;

· – 8 fábricas com 2,9 milhões de toneladas de capacidade anual e 0,4 milhões de toneladas métricas de capacidade de papel revestido.

Detalhes da transação

A transação será implementada por meio da distribuição de ações da SpinCo aos acionistas da International Paper. A International Paper reterá até 19,99% das ações da SpinCo no momento da separação, com a intenção de monetizar e fornecer recursos adicionais à International Paper.

A separação proposta está sujeita às condições habituais, incluindo a aprovação final do Conselho de Administração da International Paper, a avaliação fiscal e o preenchimento e efetividade de uma declaração de registro do Formulário 10 na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Nenhuma garantia pode ser dada sobre a forma que uma transação pode tomar ou os termos ou prazos específicos dela, ou se ocorrerá de fato.

Consistente com a política de alocação de capital de longo prazo da International Paper, de pagar um dividendo competitivo e sustentável de 40 a 50% do fluxo de caixa livre, a International Paper espera reduzir seu dividendo atual de 15 a 20% em proporção ao caixa gerado pela SpinCo após a conclusão da transação. Não se espera que a SpinCo pague dividendos inicialmente e sua política de dividendos será determinada por seu conselho de administração após a conclusão do processo.

A International Paper espera manter um balanço patrimonial sólido e permanece comprometida com sua atual classificação de crédito de grau de investimento com uma perspectiva estável.

Este comunicado à imprensa não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos.

Conselheiros

A J.P. Morgan Securities LLC e a Perella Weinberg Partners LP estão atuando como consultores financeiros para a transação. A Debevoise & Plimpton LLP está atuando como consultora jurídica.

Webcast

A empresa realizou um webcast para discutir a transação, no dia 3/12, às 8h30. ET (7:30 CT). Os interessados podem ouvir no site da empresa em internationalpaper.com clicando na guia Desempenho e acessando a página Apresentações e Eventos/Webcasts. Uma gravação do webcast está disponível.

Sobre a International Paper

A International Paper (NYSE: IP) é líder mundial na fabricação de celulose, papel e embalagens à base de fibras renováveis. Com operações na América do Norte, América Latina, Europa, África do Norte, Índia e Rússia, a IP produz embalagens de papelão ondulado que protegem e promovem produtos e permitem o comércio mundial; celulose para fraldas, tecidos e outros produtos de higiene pessoal que promovem saúde e bem-estar; e papéis que facilitam a educação e a comunicação. Com sede em Memphis, Tennessee, a empresa emprega mais de 50 mil pessoas, atendendo mais de 25 mil clientes, em 150 países. As vendas em 2019 foram de US$ 22 bilhões.



No Brasil, a IP atua nos negócios de papéis para imprimir e escrever, empregando aproximadamente 3 mil profissionais.



O sistema integrado de produção de papel para imprimir e escrever da International Paper no Brasil é composto por três fábricas: duas no Estado de São Paulo e uma no Mato Grosso do Sul. Seus produtos, as linhas de papéis para imprimir e escrever Chamex e Chamequinho e a linha gráfica de papéis Chambril, são 100% produzidos a partir de cultivos de eucalipto certificados.

Para saber mais sobre a International Paper, seus produtos e seu compromisso com a sustentabilidade, acesse: www.internationalpaper.com/pt.

Declarações prospectivas

Certas declarações neste comunicado à imprensa que não têm uma natureza histórica podem ser consideradas “declarações prospectivas” dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios em Títulos Privados de 1995. Essas declarações são frequentemente identificadas pelas palavras “irá”, “pode”, “deveria”, “continuar”, “antecipar”, “acreditar”, “esperar”, “planejar”, “parecer”, “projetar”, “estimar”, “pretender” e palavras de natureza semelhante, e incluem o crescimento esperado dos lucros da International Paper, a sua capacidade de manter a classificação de crédito de grau de investimento, o pagamento de dividendos futuros, a sua capacidade de rentabilizar a participação retida na SpinCo e o tratamento tributário da transação spin-off e o prazo de conclusão esperado. Tais declarações não são garantias de desempenho futuro e refletem as visões atuais da administração em relação a eventos futuros, que estão sujeitos a riscos e incertezas que poderiam fazer com que os resultados ou eventos reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Os fatores que podem fazer com que os resultados ou eventos reais difiram incluem, entre outros: (i) o recebimento de aprovações regulatórias relativas à operação spin-off sem atrasos ou condições inesperadas; (ii) a capacidade da International Paper de separar com sucesso o negócio da SpinCo e realizar os benefícios antecipados da transação spin-off; (iii) a capacidade de satisfazer quaisquer condições necessárias para consumar a transação spin-off dentro dos prazos estimados ou de qualquer outra maneira; (iv) os termos e condições finais de qualquer transação spin-off, incluindo o montante de qualquer dividendo da SpinCo para a International Paper e os termos de quaisquer contratos e acordos comerciais em andamento entre a International Paper e a SpinCo após qualquer transação desse tipo, os custos de qualquer transação desse tipo, a natureza e o valor do endividamento incorrido pela SpinCo, a qualificação da transação spin-off como uma transação isenta de impostos para fins de imposto de renda federal nos EUA (inclusive se uma decisão da Receita Federal dos EUA será obtida), desvio da atenção da administração e o impacto nos relacionamentos com clientes, fornecedores, funcionários e outras contrapartes comerciais, e o impacto de qualquer transação desse tipo sobre os negócios da International Paper e SpinCo e o relacionamento entre as duas empresas após qualquer transação desse tipo; (v) os desdobramentos da pandemia de COVID-19, incluindo a gravidade, a magnitude e a duração da pandemia, o desenvolvimento, a disponibilidade e a eficácia de tratamentos e vacinas, as condições econômicas globais negativas decorrentes da pandemia, os impactos das respostas dos governos à pandemia em nossas operações, os impactos da pandemia na atividade comercial, nossos clientes e parceiros comerciais e preferências e demanda dos consumidores, interrupções na cadeia de fornecimento, e interrupções nos mercados de crédito ou financeiro; (vi) o nível de endividamento e as mudanças nas taxas de juros; (vii) as condições do setor, incluindo, entre outras, mudanças no custo ou disponibilidade de matérias-primas, custos de energia e transporte, concorrência enfrentada pela International Paper, ciclicidade e mudanças nas preferências dos consumidores, a demanda e os preços de produtos da International Paper ou SpinCo (incluindo alterações resultantes da pandemia COVID-19); (viii) condições econômicas e mudanças políticas nacionais e globais, mudanças nas taxas de câmbio, políticas comerciais protecionistas, rebaixamentos nas classificações de crédito da International Paper e/ou nas classificações de crédito dos bancos que emitem determinadas cartas de crédito, emitidas por organizações reconhecidas de classificação de crédito; (ix) o montante das futuras obrigações de financiamento da previdência da International Paper e dos custos de pensão e saúde; (x) gastos imprevistos ou outros desdobramentos adversos relacionados ao custo de conformidade com a legislação ambiental, tributária, trabalhista e de privacidade, entre outras, atual e futura, nos EUA e em outros países (inclusive novos requisitos legais decorrentes da pandemia COVID-19); (xi) qualquer interrupção significativa em qualquer uma das instalações fabris da International Paper (inclusive como resultado da pandemia COVID-19); (xii) riscos inerentes à condução de negócios por meio de joint ventures; (xiii) a capacidade da International Paper de alcançar os benefícios esperados, e outros riscos associados a aquisições, joint ventures, alienações e outras operações societárias; (xiv) riscos de tecnologia da informação; e (xv) contingências de perdas e litígios pendentes, iminentes ou futuros, inclusive no que diz respeito a questões relacionadas ao meio ambiente. Esses e outros fatores que podem causar ou contribuir para resultados reais ou eventos significativamente diferentes de tais declarações prospectivas podem ser encontrados nos comunicados à imprensa da International Paper e nos seus documentos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Além disso, outros riscos e incertezas não conhecidos atualmente pela International Paper ou que ela atualmente acredita serem insignificantes podem afetar a precisão de quaisquer declarações prospectivas. A International Paper não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.