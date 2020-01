Interceptor de esgoto do Santa Madalena será substituído pelo SAMAE

O SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) expediu a ordem de serviço para início das obras de substituição do interceptor do setor Santa Madalena, obra que tem início na divisa entre Mogi Guaçu e Mogi Mirim, passa pelo Córrego dos Alves e termina na ligação com a tubulação já existente no Rio Mogi Guaçu.

A obra deve ser realizada entre 6 meses a 1 ano e terá a extensão de 1.777 metros. O valor total investido na substituição do interceptor foi de R$ 1.361.760,03, com recursos do FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos). A GRSP Saneamento será a responsável pela execução da obra.

Mogi Guaçu tem acesso a repasses do FEHIDRO como um dos mais de 30 municípios que compõem o CBH Mogi (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu). Anualmente, em média, 10 a 12 municípios são contemplados.

Os processos são submetidos a uma Câmara Técnica, que analisa os projetos: os que demonstram maior prioridade e benefícios em termos de despoluição ou tratamento têm maior possibilidade de aprovação segundo a nota que recebem. O superintendente do SAMAE, Elias Fernandes de Carvalho, explica que o interceptor existente é muito antigo. “A tubulação é ainda de manilha de barro, está muito desgastada, e agora substituiremos por tubos de PAD conjugado, que têm uma durabilidade muito grande”, disse.