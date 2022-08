Instituto Chamex anuncia últimos dias de inscrição da 47ª edição do maior concurso de redação do Brasil

O Instituto Chamex, mantido pela Sylvamo Brasil, em parceria com o Redação Online, anuncia que as inscrições para o 47º Concurso de Redação vão até dia 31 de agosto.

A iniciativa tem o objetivo de ajudar na preparação dos alunos da rede pública de ensino para a redação do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). O tema da redação este ano é: “Se você tivesse a oportunidade de escrever uma página de um livro, como e o que escreveria sobre o mundo pós pandemia?’’. Os resultados serão divulgados no dia 10 de outubro de 2022, no site do concurso.

O concurso premiará alunos de todos os estados brasileiros. A melhor nota nacional ganhará um vale-compras no valor de R$ 1.500,00; já o estudante que receber o primeiro lugar em cada estado brasileiro e no Distrito Federal ganhará um vale-compras de R$ 500,00.Ambos os valores serão para a aquisição de livros e materiais didáticos. O concurso premiará também os 100 primeiros colocados com um plano de videoaulas e correções de textos do Redação Online.

O Instituto Chamex e Redação On-line sabem da importância dos agentes da educação para transformar a vida dos jovens, por esse motivo, irão contemplar escolas e professores mais engajados nesta edição do concurso. As três instituições com maior número de alunos participantes serão premiadas com 10 caixas de papel A4 Chamex e livros no valor de até R$5 mil e os 20 professores com o maior número de alunos inscritos serão contemplados com um curso on-line de treinamento para correção de redação no modelo ENEM e um vale-compras no valor de R$ 300,00 para aquisição de livros e materiais didáticos.

Para mais informações sobre este e outros projeto, acesse o site do Instituto Chamex.

Sobre a Sylvamo

Sylvamo (NYSE: SLVM) é a empresa mundial de papel, com fábricas na Europa, América Latina e América do Norte. Nossa visão é ser o empregador, fornecedor e o investimento preferido. Transformamos recursos renováveis em papéis dos quais as pessoas dependem para educação, comunicação e entretenimento. Com sede em Memphis, no Tennessee, empregamos mais de 7.500 profissionais. As vendas líquidas de 2021 foram de US$ 3,5 bilhões.



Para mais informações, acesse o site. https://institutochamex.com.br/