Instituto Chamex abre inscrições para seu programa de aprendiz Geração Sylvamo em parceria com o Senai

O Instituto Chamex e a Sylvamo (NYSE: SLVM), A Empresa de Papel do Mundo, anunciam a abertura das inscrições para o seu programa de aprendiz Geração Sylvamo com foco nos jovens residentes na cidade de Luiz Antônio (SP), Guatapará (SP) e São Simão (SP). No total, serão oferecidas 18 vagas para o curso de Operador Polivalente da Indústria Metalmecânica e as inscrições poderão ser realizadas até o dia 17 de novembro neste link. Os jovens terão uma experiência que contempla o estudo e desenvolvimento teórico e prático, além da evolução e início da carreira profissional na fábrica da Sylvamo de Luiz Antônio (SP).

“O projeto desenvolve e prepara jovens para entrarem no mercado de trabalho, além de potencializar o papel de cidadãos mais atuantes nas comunidades em que vivem e trabalham. O programa também reforça o objetivo do Instituto Chamex de possibilitar um novo futuro para jovens, colocando a criatividade como o elemento central para a construção de uma educação mais acessível, inclusiva, equitativa e transformadora”, comenta Mariana Claudio, gerente executiva do Instituto Chamex.

O curso, desenvolvido pelo Senai em parceria com o Instituto Chamex, tem duração de 11 meses e será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na fábrica da Sylvamo de Luiz Antônio. As aulas serão focadas nas competências importantes para o mercado de trabalho e serão ministradas pelos próprios profissionais da empresa, de forma voluntária, e pelos professores do Senai, além de contemplar vivência prática acompanhada pelos profissionais da empresa.

O processo seletivo é composto por quatro fases: inscrição, prova, entrevista com Instituto Chamex e entrevista final com líderes da fábrica e do RH. Para participar, o candidato precisa:

Ter entre 18 e 20 anos;

Ter concluído o ensino médio em rede pública de ensino;

Não estar cursando ensino superior;

Ter renda familiar de até um salário mínimo por pessoa;

Não ser dependente direto de profissionais Sylvamo;

Residir na cidade de Luiz Antônio (SP), Guatapará (SP) ou São Simão (SP);

Familiares de prestadores de serviços podem participar;

Benefícios para candidatos aprovados:

Bolsa auxílio de um salário mínimo;

Convênio médico;

Convênio odontológico;

Refeição no local;

Vale alimentação no valor de R$ 600,00;

Transporte fretado;

Uniforme;

Material escolar;

Certificado de Formação Técnica Profissional;

Assistente social e processo de mentoria;

Vivência no ambiente industrial;

Diversidade de experiências transmitidas pelos educadores;

Desenvolvimento do senso de responsabilidade e comprometimento;

Sobre o Instituto Chamex

Criado em 2007, o Instituto Chamex coloca a criatividade como o elemento central para a construção de uma educação mais acessível, inclusiva, equitativa e transformadora. Atuando em rede com diversos parceiros, o Instituto fomenta o desenvolvimento de estudantes, professores e agentes da educação do ensino infantil, fundamental e médio, apoiando projetos nacionalmente e desenvolvendo projetos localmente. Dessa forma, busca transformar inúmeras realidades, possibilitando um novo futuro para milhares de brasileiros.

O Instituto Chamex é mantido pela Sylvamo do Brasil, produtora dos papéis para Imprimir e Escrever Chamex, Chamequinho e Chambril e segue suas diretrizes de responsabilidade social, sustentabilidade e ética, engajando seus profissionais e apoiando as comunidades, pois acredita que por meio da criatividade e da educação é possível impulsionar mudanças e acelerar soluções para transformar a vida de muitas pessoas.



Para mais informações, acesse o site.



Sobre a Sylvamo

Sylvamo (NYSE: SLVM) é a Empresa de Papel do Mundo, com fábricas na Europa, América Latina e América do Norte. Nossa visão é ser o empregador, fornecedor e o investimento preferido. Transformamos recursos renováveis em papéis dos quais as pessoas dependem para educação, comunicação e entretenimento. Com sede em Memphis, no Tennessee, empregamos mais de 6.000 profissionais. As vendas líquidas de 2021 foram de US$ 2,8 bilhões. Para mais informações, acesse o site.