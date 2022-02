Instituto Chamex abre inscrições para Aprendiz da Escola Formare na fábrica de Mogi Guaçu

O Instituto Chamex abre as inscrições para Aprendizes da Escola Formare 2022. No total, são 24 vagas e as inscrições começam em 1º de fevereiro e se encerram ao ser atingido o número de 400 participantes, ou no dia 15 de fevereiro. Os candidatos deverão se cadastrar pelo site http://avaformare.org.br/cadastro/. Serão selecionados 24 aprendizes para vivenciarem esta experiência que contempla o estudo, evolução e início da carreira profissional na fábrica da Sylvamo de Mogi Guaçu.

O projeto busca desenvolver e preparar jovens para entrarem no mercado de trabalho, além de ajuda-los a serem cidadãos mais atuantes na sociedade e nas comunidades em que vivem e trabalham. Além disso, reforça o objetivo do Instituto Chamex de encorajar, por meio da educação, o uso da criatividade como fonte de soluções transformadoras para o mundo e para a sociedade.

“Nosso papel é apoiar a solução, na prática, de desafios do sistema educacional e possibilitar um novo futuro para os jovens. A profissionalização que a Escola Formare promove, além de transformar a vida desses jovens e de dar a eles essa grande oportunidade, os transforma em cidadãos protagonistas em suas comunidades.”, comenta Mariana Claudio, gerente executiva do Instituto Chamex. A executiva complementa que “o objetivo da Sylvamo Brasil é desenvolver e reter estes talentos, proporcionando um plano de carreira fabril sólido para que esses jovens possam crescer dentro da empresa”.

O curso, desenvolvido pela Fundação Iochpe em parceria com o Instituto Chamex, tem duração de 10 meses e é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na fábrica da Sylvamo de Mogi Guaçu. As aulas contemplam competências importantes para o mercado de trabalho e são ministradas pelos próprios profissionais da empresa de forma voluntária.

O processo seletivo é composto por quatro fases: inscrição, prova escrita (língua portuguesa e matemática), visita domiciliar e entrevista. Para participar, o candidato precisa:

Ter entre 18 e 20 anos (completos em 2021);

Ter concluído o ensino médio em rede pública de ensino;

Ter renda familiar de até um salário mínimo por pessoa;

Não ser dependente de profissionais Sylvamo;

Residir na cidade de Mogi Guaçu;

Familiares de prestadores de serviços podem participar.

Benefícios para candidatos aprovados:

Bolsa auxílio de R$ 1.200,00;

Convênio médico;

Convênio odontológico;

Refeição no local;

Vale alimentação no valor de R$ 600,00;

Transporte fretado;

Uniforme;

Material escolar;

Certificado de Formação Técnica Profissional;

Vivência no ambiente industrial;

Diversidade de experiências transmitidas pelos educadores;

Desenvolvimento do senso de responsabilidade e comprometimento;

Entre outros.

A Escola Formare Chamex também acontece nas cidades de Luiz Antônio (SP) e Três Lagoas (MS), totalizando mais 26 vagas para aprendizes nestas outras duas cidades. Para mais informações sobre o programa, clique aqui.

Sobre o Instituto Chamex

Criado em 2007, o Instituto Chamex coloca a criatividade como o elemento central para a construção de uma educação mais acessível, inclusiva, equitativa e transformadora. Atuando em rede com diversos parceiros, o Instituto fomenta o desenvolvimento de estudantes, professores e agentes da educação do ensino infantil, fundamental e médio, apoiando projetos nacionalmente e desenvolvendo projetos localmente. Dessa forma, busca transformar inúmeras realidades, possibilitando um novo futuro para milhares de brasileiros.

O Instituto Chamex é mantido pela Sylvamo Brasil, produtora dos papéis para Imprimir e Escrever Chamex, Chamequinho e Chambril e segue suas diretrizes de responsabilidade social, sustentabilidade e ética, engajando seus profissionais e apoiando as comunidades, pois acreditam que por meio da criatividade e educação é possível impulsionar mudanças, acelerar soluções para transformar a vida de muitas pessoas.

Para mais informações, acesse: https://institutochamex.com.br/.

Sobre a Sylvamo Brasil

Sylvamo (NYSE: SLVM) é A Empresa de Papel do Mundo: sua visão é ser o empregador, o fornecedor e o investimento preferidos. O propósito da companhia é produzir o papel que as pessoas precisam de maneira responsável e sustentável. Com sede global em Memphis, Tennessee, a empresa emprega mais de 7.000 profissionais e possui sete fábricas, seis delas totalmente integradas, que produzem 2,8 milhões de toneladas de papel não revestido e 580 mil toneladas de celulose de mercado, atendendo mais de 600 clientes em todo o mundo.

No Brasil, a Sylvamo é produtora dos papéis para Imprimir e Escrever Chamequinho, Chamex e Chambril e emprega cerca de 3 mil pessoas. São três unidades industriais, localizadas em Mogi Guaçu (SP), Luiz Antônio (SP) e Três Lagoas (MS), que produzem mais de 1 milhão de toneladas de papel não revestido por ano, além de mais de 100.000 hectares de florestas plantadas de eucalipto e vegetação nativa no Estado de São Paulo, que fornecem uma fonte sustentável de fibra de madeira de alta qualidade.