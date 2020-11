Instituto AIPI prorroga inscrições para o 45º Concurso de Redação

O prazo máximo de inscrição para o 45º Concurso de Redação do Instituto AIPI foi prorrogado para o dia 28 de novembro. Este ano, estudantes do ensino médio de escolas públicas, estaduais e municipais de todo o país poderão participar do desafio, que antes era realizado em algumas cidades do Brasil, e agora terá abrangência nacional.

Com o objetivo de incentivar jovens estudantes a transformar suas realidades por meio da criatividade, o concurso deste ano tem como tema: “Como cada pessoa pode ser um cidadão ativo para mudar a realidade à sua volta?”, relacionando a discussão aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas pelo site: www.concursoaipi.redacaonline.com.br

A iniciativa, segundo Tamara Natale, gerente Executiva do Instituto AIPI, é uma maneira de democratizar ações com foco em educação, atingindo áreas mais distantes e promovendo o protagonismo dos estudantes. “Hoje, estamos preparados para atender uma demanda nacional. A parceria com o Redação Online tornou possível que estejamos presentes em todo o país estimulando a educação com cidadania”.

O vencedor do concurso de 2019, Claudio Augusto Benvenho, pela Escola Capitão Agenor de Carvalho, de Estiva Gerbi (SP), afirma que o reconhecimento o incentivou a continuar escrevendo e aprimorando a técnica da escrita e da leitura. “O Concurso de Redação do Instituo AIPI foi um dos responsáveis pelo meu sucesso na redação do ENEM. Pude treinar e ter orientação dos professores, o que foi fundamental para o meu rendimento”. Aos jovens, Claudio manda um recado: “não percam essa oportunidade. Posso garantir, por experiência própria, que a prática leva à perfeição”.

Para que os alunos possam se preparar melhor para a redação, o concurso oferece videoaulas de escrita do ENEM. Cada inscrito receberá um login e uma senha de cadastro no site. Assim como as aulas, os critérios de correção também serão de acordo com os estabelecidos pelo Exame Nacional do Ensino Médio. “A intenção é que também seja uma oportunidade de os alunos testarem seus conhecimentos e estarem mais preparados para fazer o ENEM”, completa Tamara.

Ao final do processo, os três estudantes com melhor classificação serão convidados a participar de uma banca online, podendo apontar quais foram suas intenções e perspectivas diante do tema quando elaboraram a redação enviada.

Como forma de incentivo, os três autores irão receber vale-compras fornecidos pelo Instituto AIPI para compra de livros e materiais escolares, nos valores de R$ 1.500,00, R$ 1 mil e R$ 500,00, respectivamente. Para os 100 alunos melhores colocados, será oferecido um plano de aulas on-line com duração de 12 meses na plataforma.

Assim como os estudantes, as escolas e os professores também serão premiados. As três instituições com maior número de alunos cadastrados ganharão 10 caixas de Chamex , marca de papel para escrever e imprimir da International Paper, e livros educativos até o valor de R$ 5.000,00, que serão selecionados pelas escolas.

Já os 20 professores que possuírem a maior quantidade de alunos inscritos vão receber um treinamento para correção de redação no modelo de competência do ENEM e duas caixas de Chamex.

Os resultados serão divulgados no dia 15 de dezembro, no site www.concursoaipi.redacaonline.com.br

Sobre o Instituto AIPI – O Instituto AIPI é mantido pela International Paper do Brasil e tem como foco investir em projetos de transformação nas comunidades em que a empresa atua.

. Após reposicionamento de marca, passou a atuar em uma única causa, a educação para cidadania, por meio de dois pilares: “despertar a cidadania”, oferecendo formas, conteúdos e capacitação para as escolas e centros de formação para que trabalhem temas que despertem a proatividade e a responsabilidade da cidadania nas pessoas; e “gerar transformação”, identificando, selecionando e capacitando pessoas com potencial para impulsionar seus projetos de transformação social nas comunidades em que a empresa atua.

O nome AIPI também faz parte do reposicionamento e representa a forma abrasileirada e simplificada de dizer a sigla IP. A mudança foi feita para aproximar a empresa das pessoas e comunidades com as quais se relaciona, conectar seus atributos ao nome e reforçar sua essência.

O Instituto é responsável por projetos que impactam as comunidades e que estimulam cada vez mais a formação de cidadãos ativos, oferecendo a estrutura necessária para que uma boa intenção vire uma boa ação. Nesses 13 anos de existência, foram investidos mais de R$ 12 milhões em projetos diversos, com 277 mil pessoas impactadas em todo Brasil. Confira mais informações sobre o Instituto AIPI no site www.institutoaipi.com.br