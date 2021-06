Instituto AIPI e Instituto Arte na Escola abrem inscrições para curso on-line gratuito Arte na BNCC

Entre os dias 30 de junho e 13 de julho, professores de Arte da rede pública de ensino poderão se inscrever no curso on-line Arte na BNCC, promovido em parceria pelo Instituto AIPI e pelo Instituto Arte na Escola (IAE). A iniciativa temcomo objetivo ajudar os docentes a se apropriarem da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na prática e, com isso, transformar a sala de aula em um espaço de invenção, investigação e pensamento crítico. A formação gratuita, que oferece 1.500 vagas, também conta com o apoio da marca de papéis para imprimir e escrever Chamex.

Com 40 horas de duração, o curso apresenta estratégias para o professor compreender a BNCC na prática, a partir de um olhar para projetos reais de arte-educação, realizados em escolas brasileiras por professores premiados.

As aulas estarão abertas para os educadores selecionados a partir de 28 de julho, com período de conclusão em até 04 meses. Eles poderão começar a se dedicar aos módulos do curso a qualquer momento, no seu ritmo, já que Arte na BNCC é uma formação autoinstrucional. A trilha de aprendizagem reúne vídeos exclusivos, recursos interativos, documentários e materiais complementares, e está dividida em quatro módulos: Mapeando a Arte na BNCC, Processos de Criação, Materialidade e Entrelaçando a BNCC e os Territórios da Arte. Ao se dedicar ao percurso de estudo, o objetivo é que os cursistas conheçam, analisem e se inspirem nas estratégias apresentadas para lidar de forma inventiva nas aulas de Arte, colocando os alunos no papel de protagonistas e valorizando os processos de criação na escola.

Para Claudio Anjos, presidente do IAE, “a Arte é uma peça fundamental no currículo escolar. Por meio do ensino de Arte, o aluno constrói repertório expressivo e crítico que o motiva a propor transformações em sua trajetória e também no seu entorno. Países desenvolvidos já perceberam isso e estão colocando a Arte no centro de suas políticas educacionais. Nós lançamos esta segunda edição do curso Arte na BNCC justamente para que os professores conheçam a Base Nacional Comum Curricular e possam se apropriar dela de forma criativa e transformadora”.

Com o objetivo de incentivar os docentes e despertar ainda mais a criatividade, Chamex enviará aos 100 primeiros professores que concluírem o módulo 1 do curso kits para utilizarem em sala de aula.

“Esse é o segundo ano de parceria com o IAE e temos certeza que continuará trazendo resultados muito significativos, alinhados com os valores e propósito do Instituto AIPI e com o formato que acreditamos ser ideal para promover a educação com cidadania, construindo redes e pontes para a mudança”, afirma Mariana Claudio, gerente executiva do Instituto AIPI. “A arte inspira e desperta a criatividade que conecta o aluno ao aprendizado, fortalecendo seu papel transformador no mundo”.

O trabalho do Instituto AIPI é sustentado por dois pilares principais: “despertar a cidadania”, oferecendo formas, conteúdos e capacitação para as escolas e centros de formação para que trabalhem temas que estimulem a proatividade e a responsabilidade da cidadania nas pessoas; e “gerar transformação”, identificando, selecionando e capacitando pessoas com potencial para impulsionar seus projetos de transformação social nas comunidades que a International Paper faz parte.

Professores interessados no curso Arte na BNCC devem acessar www.artenaescola.org.br/cursos/bncc para fazer sua inscrição. Os concluintes da trilha de aprendizagem completa receberão certificação do Instituto Arte na Escola.

Serviço:

O que: curso on-line gratuito Arte na BNCC, do Instituto Arte na Escola, em parceria com o Instituto AIPI.

Para quem: professores e professoras de Arte.

Carga horária: 40 horas.

Quando: inscrições de 30 de junho a 13 de julho. Início do curso em 28 de julho.

Inscrições: www.artenaescola.org.br/cursos/bncc