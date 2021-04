Instituto AIPI divulga os resultados das ações desenvolvidas em 2020

A pandemia do coronavírus trouxe muitas incertezas e desafios. Mesmo com todas as adversidades, o Instituto AIPI, mantido pela International Paper, seguiu se reinventando em 2020 com novas parcerias e investimentos na ordem de R$ 1 milhão, impactando mais de 30 mil pessoas em todo o país.

“A educação no Brasil e principalmente as escolas públicas foram bastante impactadas pela pandemia. Por isso, em parceria com a International Paper, o Instituto AIPI doou mais de 55 mil folhas de papel Chamex para 22 escolas das comunidades da qual faz parte, incluindo escolas rurais”, comenta Tamara Natale, gerente executiva do Instituto AIPI.

Para ampliar seu alcance, o Instituto passou a fazer parte da rede de associados do Grupo +Unidos, fundo de investimento social colaborativo, sem fins lucrativos, formado por grandes empresas atuantes no Brasil, em parceria com a Missão Diplomática dos Estados Unidos. “A união do Instituto AIPI, do Grupo +Unidos e de todas as empresas da rede reforça que quando há uma causa comum, é possível potencializar projetos para transformar a vida das pessoas”, afirma Natale.

O curso online Arte na BNCC foi outra novidade do ano passado, oferecido em parceria com o Instituto Arte na Escola, gratuitamente, a 1.500 professores de arte da rede pública de ensino. A trilha de aprendizagem reuniu vídeos exclusivos, recursos interativos, documentários e materiais complementares, o que permitiu aos professores conhecerem e se inspirarem nas estratégias apresentadas para lidar de forma inventiva nas aulas de Arte, a fim de engajar seus alunos a serem protagonistas nos processos de criação.

Já a Escola Formare AIPI e o Concurso de Redação se mantiveram no leque de projetos do Instituto, incentivando cada vez mais jovens a assumirem o papel de protagonistas de suas vidas por meio da Educação.

No total na turma de 2020, 50 alunos se formarão na Escola Formare AIPI e receberão o certificado de Assistente de Produção Industrial emitido pela Fundação Iochpe e pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), válido em todo o território nacional e reconhecido pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Economia. Por conta da pandemia, as aulas foram ministradas no modelo de ensino a distância com apoio dos educadores voluntários.

“Só em 2020, os 112 educadores voluntários, 50 tutores, a Diretoria e a equipe de 18 voluntários que auxiliam na governança do Instituto AIPI disponibilizaram três mil horas do seu tempo para o projeto. Isso é motivo de grande orgulho para a IP”, comenta Natale. Os alunos participaram, também, do Mire-se no Exemplo – um programa com 50 líderes seniores da IP que se dedicam para ajudar no desenvolvimento dos alunos, por meio de encontros mensais – e do programa Protagonize sua Carreira, em parceria com a Consultora Amanda Salomão, onde os estudantes passam por sessões de desenvolvimento pessoal e profissional, e aprendem a planejar suas metas de forma fácil para aplicarem no dia a dia.

Concurso de Redação

Em 2020, pela primeira vez, o Concurso de Redação do Instituto AIPI teve abrangência nacional e aconteceu no formato online. A competição recebeu 33 mil inscrições e corrigiu 30 mil redações, o que a tornou o maior concurso do país em número de redações corrigidas. “Mesmo acontecendo de forma online, metade dos participantes enviou o texto manuscrito, reforçando a importância do papel na educação de qualidade. O Concurso é um dos mais antigos do país e é focado na preparação para o ENEM. Com esses resultados, temos certeza que muitos dos participantes têm condições de alcançar excelentes resultados no exame, podendo mudar seus destinos por meio da educação com cidadania”, reforça Natale.

Desde 2018, o Instituto AIPI tem uma parceria com o Redação Online e, este ano, contou também com o apoio de mais de 27 Secretarias Estaduais e 3 mil escolas da rede pública para fazer o projeto acontecer, além da parceria institucional com a marca Chamex.

O tema da redação foi “Como cada pessoa pode ser um cidadão ativo para mudar a realidade à sua volta?”. Uma banca avaliadora escolheu as três melhores redações e os autores receberam vales-compra para aquisição de livros e materiais escolares. Já os 100 alunos mais bem colocados ganharam um plano de aulas on-line com duração de 12 meses na plataforma do Redação Online.

“Participar do Concurso de Redação do Instituto AIPI foi uma experiência única e que levarei por toda a minha vida. Fui motivada a participar por minha professora de língua portuguesa e também por meus familiares. Graças ao concurso, pude aprimorar minhas habilidades de escrita e aprendi a ter mais confiança em mim mesma. Sou muito grata a todos que fizeram parte desse projeto”, comemora Ana Lívia Barbosa de Lima, de Águas de Lindoia (SP), vencedora do Concurso.

Sobre o Instituto AIPI – O Instituto AIPI é mantido pela International Paper do Brasil e tem como foco investir em projetos de transformação nas comunidades. Ele é responsável por projetos que impactam as comunidades e que estimulam cada vez mais a formação de cidadãos ativos, oferecendo a estrutura necessária para que uma boa intenção vire uma boa ação. Nesses 14 anos de existência, foram investidos mais de R$ 13 milhões em projetos diversos, com 320 mil pessoas impactadas em todo o Brasil. Confira mais informações sobre o Instituto AIPI no site www.institutoaipi.com.br.