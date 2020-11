Instituto AIPI associa-se ao Grupo +Unidos

O Instituto AIPI, mantido pela International Paper, agora faz parte da rede de associados do Grupo +Unidos, fundo de investimento social colaborativo formado por grandes empresas atuantes no Brasil, em parceria com a Missão Diplomática dos Estados Unidos. A iniciativa procura alavancar projetos voltados à educação pública e formação de jovens brasileiros para o mercado de trabalho do século XXI.

Focado na causa da Educação com Cidadania, a principal motivação dessa união foi a junção de esforços pela educação. “Acredito que, por meio de parcerias com empresas que fazem parte desse campo, conseguimos potencializar ainda mais os projetos e resultados. Quando falamos de causa, não estamos falando de competição, mas sim de união e colaboração, cada vez mais”, afirma Tamara Natale, Gerente Executiva do Instituto AIPI.

O trabalho do Instituto é sustentado por dois pilares principais, Despertar a Cidadania e Gerar Transformação, e está alinhado aos projetos do +Unidos, o que fortalece ainda mais a parceria. Atuar em rede de colaboração é algo considerado fundamental para ambas as iniciativas.

“A educação no Brasil ainda é um campo que precisa de projetos de alto impacto. Apesar dos grandes investimentos nesta causa, há números que precisam de atenção. Por isso, o Instituto entende que é preciso resgatar o valor da educação inclusiva, igualitária, baseada nos direitos humanos e no desenvolvimento sustentável, estimulando um papel ativo e responsável de cada membro da sociedade neste processo de transformação”, afirma Tamara. “Com o +Unidos, queremos aumentar ainda mais o impacto na transformação da educação, potencializando os resultados dos nossos projetos”.

Os produtos da International Paper são a base para qualquer processo de ensino de qualidade – desde a escrita e a leitura até a geração de ideias e os processos criativos e isso só reforça a vocação da empresa em atuar fortemente no campo da educação.

Sobre o Instituto AIPI – O Instituto AIPI é mantido pela International Paper do Brasil e tem como foco investir em projetos de transformação nas comunidades em que a IP está inserida. Após reposicionamento de marca, passou a atuar em uma única causa, a educação para cidadania, por meio de dois pilares: “despertar a cidadania”, oferecendo formas, conteúdos e capacitação para as escolas e centros de formação para que trabalhem temas que despertem a proatividade e a responsabilidade da cidadania nas pessoas; e “gerar transformação”, identificando, selecionando e capacitando pessoas com potencial para impulsionar seus projetos de transformação social nas comunidades em que a empresa atua.

O nome AIPI também faz parte do reposicionamento e representa a forma abrasileirada e simplificada de dizer a sigla IP. A mudança foi feita para aproximar a empresa das pessoas e comunidades com as quais se relaciona, conectar seus atributos ao nome e reforçar sua essência.

O Instituto é responsável por projetos que impactam as comunidades e que estimulam cada vez mais a formação de cidadãos ativos, oferecendo a estrutura necessária para que uma boa intenção vire uma boa ação. Nesses 12 anos de existência, foram investidos mais de R$ 10 milhões em projetos diversos, com 277 mil pessoas impactadas em todo Brasil. Confira mais informações sobre o Instituto AIPI no site www.institutoaipi.com.br

Sobre a International Paper

A International Paper (NYSE: IP) é líder mundial na fabricação de papel, celulose e embalagens à base de fibras renováveis. Com operações na América do Norte, América Latina, Europa, África, Índia e Rússia, a IP produz embalagens de papelão ondulado que protegem e promovem produtos e permitem o comércio mundial; Celulose para fraldas, lenços de papel e outros produtos de higiene pessoal que promovem saúde e o bem-estar; e papéis que facilitam a educação e a comunicação. Com sede em Memphis, Tennessee, emprega cerca de 52 mil pessoas, atendendo mais de 25 mil clientes em 150 países. As vendas líquidas para 2018 foram de US$ 23 bilhões.

No Brasil atua no negócio de papéis para imprimir e escrever, empregando aproximadamente 2.500 profissionais.

O sistema integrado de produção de papel para imprimir e escrever da International Paper no Brasil é composto por três fábricas: duas no Estado de São Paulo e uma no Mato Grosso do Sul. Seus produtos, as linhas de papéis para imprimir e escrever Chamex e Chamequinho e a linha gráfica de papéis Chambril, são 100% produzidos a partir de cultivos de eucalipto certificados.

Para saber mais sobre a International Paper, seus produtos e seu compromisso com a cidadania global, acesse: www.internationalpaper.com/pt.