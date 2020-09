Instituto AIPI abre inscrições para o 45º Concurso de Redação

A partir de 15 de setembro, estudantes do ensino médio de escolas públicas, estaduais e municipais de todo o país poderão se inscrever para o 45º Concurso de Redação do Instituto AIPI, da International Paper do Brasil. O desafio, que antes era realizado em algumas cidades do Brasil, esse ano chega com uma novidade: passa a ter abrangência nacional.

Com o objetivo de incentivar jovens estudantes a transformar suas realidades por meio da criatividade, o concurso terá como tema: “Como cada pessoa pode ser um cidadão ativo para mudar a realidade à sua volta?”, relacionando a discussão aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas até o dia 29 de outubro, pelo site: www.concursoaipi.redacaonline.com.br

A iniciativa, segundo Tamara Natale, gerente Executiva do Instituto AIPI, é uma maneira de democratizar ações com foco em educação, atingindo áreas mais distantes e promovendo o protagonismo dos estudantes. “Hoje, estamos preparados para atender uma demanda nacional. A parceria com o Redação Online tornou possível que estejamos presentes em todas as regiões do país estimulando a educação com cidadania”.

Para que os alunos possam se preparar melhor para a redação, o concurso oferece videoaulas de escrita do ENEM. Cada inscrito receberá um login e uma senha de cadastro no site – os conteúdos estarão disponíveis a partir de 15 de setembro.

Assim como as aulas, os critérios de correção também serão de acordo com os estabelecidos pelo Exame Nacional do Ensino Médio. “A intenção é que também seja uma oportunidade de os alunos testarem seus conhecimentos e estarem mais preparados para fazer o ENEM”, completa Tamara.

Ao final do processo, os três estudantes com melhor classificação serão convidados a participar de uma banca online, podendo apontar quais foram suas intenções e perspectivas diante do tema quando elaboraram a redação enviada.

Como forma de incentivo, os três autores irão receber vale-compras fornecidos pelo Instituto AIPI para compra de livros e materiais escolares. Para os 100 alunos melhores colocados, será oferecido um plano de aulas on-line com duração de 12 meses na plataforma.

Assim como os estudantes, as escolas e os professores também serão premiados. As três instituições com maior número de alunos cadastrados ganharão 10 caixas de Chamex A4, marca de papel para escrever e imprimir da International Paper, e livros educativos até o valor de R$ 5.000,00.

Já os 20 professores que possuírem a maior quantidade de alunos inscritos vão receber um treinamento para correção de redação no modelo de competência do ENEM e duas caixas de Chamex.

Os resultados serão divulgados no dia 15 de dezembro, no site www.concursoaipi.redacaonline.com.br