Instituto AIPI abre inscrição para o processo seletivo da Escola Formare em Mogi Guaçu

De 10 a 18 de Fevereiro, jovens de 18 e 19 anos, de Mogi Guaçu, poderão se inscrever no processo seletivo da Escola Formare. São 24 vagas disponíveis para Assistente de Produção da Indústria de Processos (Papel & Celulose), com certificado reconhecido pelo Ministério da Economia e emitido pela Fundação Iochpe.

O curso – desenvolvido pela Fundação Iochpe em parceria com o Instituto AIPI – tem duração de dez meses e é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na unidade da International Paper. As aulas contemplam competências importantes para o mercado de trabalho e são ministradas pelos próprios profissionais da empresa.

O processo seletivo para ingressar na Escola Formare AIPI, que este ano será 100% on-line, é composto por cinco fases eliminatórias: inscrição, prova escrita (língua portuguesa e matemática – redação apenas para os finalistas), dinâmica de grupo, visita domiciliar e entrevista pessoal. Para participar, os jovens precisam ter concluído o Ensino Médio, na rede pública de ensino . Além disso, é necessário ter renda familiar de até um salário mínimo para cada integrante da família, não possuir qualquer tipo de vínculo familiar com profissionais da IP e residir na cidade de Mogi Guaçu.

Sobre o processo

As inscrições e a prova serão realizadas pelo site da Fundação Iochpe (http://avaformare.org.br/cadastro/). O processo de seleção termina em 29 de Março, quando será divulgada a lista dos candidatos.

Os candidatos aprovados receberão os seguintes benefícios: bolsa-auxílio no valor de até 1 salário mínimo, convênio médico e odontológico, vale-alimentação, transporte fretado, uniforme, material escolar e refeições na empresa.

“Contribuir com a formação e o desenvolvimento profissional dos jovens das comunidades que fazemos parte é muito importante. Para nós, a Escola Formare AIPI vai além de uma oportunidade de aprender a teoria com a prática. É como construímos, juntos, uma jornada com experiências, que contribuem para a carreira dos nossos alunos. É como exercemos a nossa cidadania por meio da educação que tem um papel fundamental na vida de qualquer pessoa” destaca Tamara Natale, Gerente Executiva do Instituto AIPI.

Sobre o Instituto AIPI – O Instituto AIPI é mantido pela International Paper do Brasil e tem como foco investir em projetos de transformação nas comunidades. Atuando na causa de educação com cidadania, o Instituto foca em dois pilares: “despertar a cidadania”, oferecendo formas, conteúdos e capacitação para as escolas e centros de formação para que trabalhem temas que despertem a proatividade e a responsabilidade da cidadania nas pessoas; e “gerar transformação”, identificando, selecionando e capacitando pessoas com potencial para impulsionar seus projetos de transformação social nas comunidades que a empresa faz parte.

O Instituto é responsável por projetos que impactam as comunidades e que estimulam cada vez mais a formação de cidadãos ativos, oferecendo a estrutura necessária para que uma boa intenção vire uma boa ação. Nesses 13 anos de existência, foram investidos mais de R$ 12 milhões em projetos diversos, com 307 mil pessoas impactadas em todo Brasil. Confira mais informações sobre o Instituto AIPI no site www.institutoaipi.com.br