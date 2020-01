Inscrições para o curso de Medicina superam as expectativas

O número de inscrições confirmadas para o vestibular de Medicina da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” superou a expectativa da instituição, que era de pelo menos dois candidatos/vaga, por ser o primeiro vestibular para o novo curso.

A relação é de 2,55 concorrentes por vaga, considerando a oferta inicial de 60 vagas e que 153 confirmaram suas inscrições ao efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 6 de janeiro, segunda-feira. As inscrições se encerraram no dia 3, sexta-feira.

O vestibular para o curso de Medicina é realizado pela Fundação Vunesp. As provas serão aplicadas, em única fase, no dia 19 deste mês, das 14h às 19h, no Campus I, que funciona na FEG (Fundação Educacional Guaçuana), entidade mantenedora da “Franco Montoro”.

O diretor administrativo Márcio Antonio Ferreira avalia que o resultado foi bastante positivo ao ultrapassar a previsão para o primeiro vestibular de Medicina, sobretudo em face da exiguidade de tempo, menos de dois meses, para promover a campanha de divulgação.

O novo curso foi aprovado definitivamente pelo Conselho Estadual de Educação em 18 de setembro e as inscrições ao vestibular foram abertas em 9 de outubro, após concluídos os trâmites finais, como a contratação da Fundação Vunesp para realizar o processo seletivo.

“As instituições municipais do Estado de São Paulo (representadas pela AIMES – Associação das Instituições Municipais de Ensino Superior) têm registrado o índice de 3,4 candidatos por vaga, o que, efetivamente, mostra que a ‘Franco Montoro’ não está longe da realidade”, destaca Márcio Antonio Ferreira. O curso será ministrado no Campus II, no Bairro Cachoeira de Cima, que já dispõe de toda a infraestrutura necessária, incluindo Laboratório Morfofuncional e Laboratório de Habilidades Clínicas. As práticas serão ministradas através da Rede Municipal de Saúde, no Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos” e na Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu.