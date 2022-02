Inscrições para o Bolsa Trabalho são prorrogadas até o dia 11

O Governo de São Paulo prorrogou as inscrições do programa Bolsa Trabalho. Em Mogi Guaçu, 120 vagas estão disponíveis e as inscrições devem ser realizadas até o próximo dia 11 pelo site www.bolsadopovo.sp.gov.br.

O programa vai oferecer bolsas no valor de R$ 540 por mês aos cidadãos que realizarem atividades de trabalho em órgãos públicos municipais e estaduais. A carga horária será de quatro horas diárias, cinco dias por semana, e o benefício poderá ser pago por cinco meses consecutivos. Além disso, será ofertado um curso de qualificação profissional e apoio à empregabilidade.

Os inscritos poderão escolher seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração de 80 horas. Serão aceitas inscrições de moradores do Estado de São Paulo, desempregados, maiores de 18 anos e com renda familiar de até R$ 606 por pessoa (equivalente a meio salário mínimo).

Os cidadãos elegíveis devem se inscrever no portal do Bolsa do Povo até 11 de fevereiro: www.bolsadopovo.sp.gov.br. A convocação será feita por meio de publicação no Diário Oficial.

“A gente tem acompanhado de perto o processo de inscrição e ainda dá tempo para quem precisa se inscrever no programa que é responsabilidade do Governo de São Paulo”, comentou Andréia Andreazi, coordenadora do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Para mais informações, o Governo Estadual disponibilizou a Central de Atendimento Bolsa do Povo: 0800 7979 800 ou pelo WhatsApp (11) 98714-2645.