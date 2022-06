Inscrições para expositores da Feira do Livro 2022 são prorrogadas

A Secretaria Municipal de Cultura prorrogou o período de inscrições para os interessados em expor na Feira do Livro 2022, que acontecerá na Praça Rui Barbosa, o Recanto, entre os dias 9 e 24 de julho. A prorrogação foi, inclusive, publicada no Diário Oficial do Município no dia 11 de junho. Agora, as inscrições podem ser feitas até o dia 24 de junho.

Podem participar pessoas jurídicas, desde que estejam em dia com suas obrigações legais e suas atividades relativas ao objeto principal da Feira de Livro de Mogi Guaçu, conforme Cartão de CNPJ, e também pessoas físicas que tenham publicado uma obra literária com mínimo de 100 exemplares.

Cada participante deve apresentar à Secretaria Municipal de Cultura o recibo do pagamento da taxa de uso de solo por metro quadrado junto à Secretaria de Serviços Municipais, que fica na Av. Paulista, 354, no Jardim Centenário. Outras informações sobre o pagamento podem ser obtidas pelo telefone: (19) 3811-7030 ou pelo e-mail: ssm-contato@mogiguacu.sp.gov.br.

Os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura para tirar dúvidas sobre a Feira do Livro pelo 19 3811.8650 (fixo e WhatsApp) ou pelo e-mail sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br.