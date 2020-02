Inscrições para Concurso Público em Mogi Guaçu vão até o dia 22 de março

Estão abertas as inscrições para cadastro reserva do concurso público da Prefeitura de Mogi Guaçu. O edital está disponível no portal do Município, o www.mogiguacu.sp.gov.br, ou no site da Empresa IUDS (Instituto Universal de Desenvolvimento Social), o www.iuds.org.br.

A empresa é supervisionada pela Comissão Permanente e Organizadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos da Prefeitura de Mogi Guaçu, constituída pela Portaria Municipal n° 23, de 23 de janeiro de 2013.

O concurso público de provas e títulos destina-se a selecionar candidatos para provimento de emprego do quadro efetivo da Prefeitura de Mogi Guaçu. As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no site www.iuds.org.br, até 22 de março.

O valor da inscrição para todos os empregos é de R$ 8,68.