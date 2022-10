Iniciada nova etapa na construção da ponte da Avenida dos Trabalhadores

Nesta quinta-feira, 6 de outubro, a Trilha Engenharia, empresa responsável pela construção da nova ponte da Avenida dos Trabalhadores, iniciou a etapa dos serviços de montagem da estrutura do balanço sucessivo do monumento. A empresa também está executando as obras da nova ponte da Avenida Brasil, que tem o cronograma mais adiantado. O trabalho tem apoio e fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

O secretário de Obras e Mobilidade, José Antonio Ortiz Bueno, explicou que a construção da ponte da Avenida dos Trabalhadores difere da Avenida Brasil, porque está sendo feita pelo método balanço sucessivo. Já o monumento da Brasil está sendo feito com pilares de sustentação dentro do Rio Mogi Guaçu. “O sistema estrutural utilizado na montagem da nova ponte da Avenida dos Trabalhadores será de armadura ativa (proteção) e passiva (concreto armado)”, comentou.

A nova ponte servirá ao tráfego de veículos no sentido bairro/centro, enquanto a antiga ficará no sentido centro/bairro. Para isso, a pista da nova ponte será ligada à Avenida dos Trabalhadores. Depois da conclusão da obra, o projeto prevê sinalização semafórica no cruzamento da Avenida dos Trabalhadores com as Ruas São José e Rua dos Operários.

José Antonio informou que as obras da ponte na Avenida Brasil estão mais avançadas, porque foram iniciadas primeiro. “Nós temos feito o acompanhamento diário das obras das duas pontes. O que pode alterar o cronograma é o tempo instável”, comentou.