Ingredion promove curso gratuito para mulheres interessadas em atuar na indústria

Engajada no tema diversidade e inclusão, e convicta de que a indústria também é delas, a Ingredion, empresa global líder em soluções de ingredientes de origem natural, quer ampliar a participação do gênero feminino dentro das áreas operacionais em suas unidades. Em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), a companhia promove, desde o ano passado, um curso gratuito de aperfeiçoamento em processo produtivo voltado às mulheres.

E a boa notícia é que a segunda edição está prestes a começar. A nova turma terá aulas presenciais na unidade do Sesi Mogi Guaçu, interior de São Paulo. As vagas são limitadas, e, para participar, é preciso ter 18 anos ou mais, Ensino Médio completo e disponibilidade para trabalhar em turnos. O curso terá duração de duas semanas, de segunda a sexta, das 18h às 22h, com início previsto para 06 de junho e término no dia 22 do mesmo mês. As inscrições vão acontecer do dia 06 de maio até o dia 15, às 23h, e podem ser feitas pelo site https://forms.office.com/r/BzbnD75AHU

Após a conclusão do curso há chance de contratação. Inclusive, nas edições anteriores a taxa de aproveitamento foi cerca de 30%. “Por meio de iniciativas como essa, estamos conseguindo ampliar aos poucos a participação das mulheres nas nossas plantas fabris, contribuindo para a evolução dos nossos índices de igualdade de gênero em todos os níveis de operação”, comenta Santiago Bellotti, Diretor de Recursos Humanos, Excelência Operacional, América do Sul.

Sobre a Ingredion

A Ingredion Incorporated, sediada em Chicago, é a fornecedora líder mundial de mercado de soluções para ingredientes, com clientes em mais de 120 países e vendas anuais de quase US$ 6 bilhões. A empresa converte grãos, frutas, vegetais e outros derivados em ingredientes de valor agregado e soluções de biomateriais para alimentos, bebidas, papel e corrugados, fabricados e outras indústrias. Possui centros de inovação, o INGREDION IDEA LABS®️, em todo o mundo e mais de 11.000 funcionários. A empresa desenvolve soluções de ingredientes para atender às novas necessidades dos consumidores, tornando os biscoitos mais crocantes, os iogurtes mais cremosos, os doces mais saborosos, o papel mais resistente e adicionando fibras às barras nutricionais. Para mais informações, acesse: https://www.ingredion.com.br/