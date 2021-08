Ingredion anuncia resultados do 2T21 e registra crescimento de 149% no resultado operacional da América do Sul

A Ingredion, líder global em soluções de ingredientes para a indústria, divulgou os resultados do segundo trimestre de 2021. Na América do Sul, a companhia registrou lucro operacional de US$ 33 milhões, um crescimento de 149% em comparação ao mesmo período do ano anterior, excluindo os impactos cambiais. Em vendas líquidas, o incremento na região foi de 45%, desconsiderados os impactos do câmbio.

A Ingredion América do Sul também apresentou um crescimento de 46% nas vendas de produtos de especialidades, liderados pelos segmentos de texturizantes e ingredientes para redução de açúcar. “A retomada econômica nos segmentos em que atuamos, após um período tão turbulento em função da pandemia do novo coronavírus, somado a nossa ampla oferta de soluções de especialidades permitiu o crescimento do nosso negócio na região”, ressalta Jorge Elias, presidente da Ingredion para América do Sul.

Como declara Jim Zallie, CEO da Ingredion, a companhia alcançou um desempenho excepcional no segundo trimestre, resultando no período mais forte desde 2017. “Tivemos, nesse período, um resultado operacional relatado de US$ 222 milhões, um aumento de 96% em relação ao ano anterior, e um resultado operacional ajustado de U$$ 208 milhões, um aumento de 64% em relação ao ano anterior. Em todas as regiões, vimos um crescimento de volume de dois dígitos devido à recuperação da demanda em todos os segmentos de clientes, bem como um alto crescimento de especialidades. Nossa forte gestão de vendas e de mix de preços, em um cenário desafiador da cadeia de suprimentos, mitigou o aumento dos custos do milho e contribuiu para nossa alta de 31% nas vendas líquidas”, afirma.

Quanto a perspectivas até o fim deste ano, a receita operacional da América do Sul deve crescer entre 10 e 15%, considerando o impacto da joint venture com a Arcor, na Argentina.