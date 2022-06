Ingredion anuncia parceria com a ComBio com objetivo de reduzir emissão de gases de efeito estufa

Focada em reduzir emissões de gases de efeito estufa, a Ingredion, referência global em soluções de ingredientes para as indústrias, anuncia parceria com a ComBio, empresa líder em projetos de outsourcing de geração de vapor. Com investimento de mais de R$400 milhões, e com a criação de aproximadamente 600 vagas de trabalho (500 no período de obra e 100 na fase operacional), a ComBio será responsável pela instalação de duas unidades de produção de vapor (UPV) em fábricas da Ingredion localizadas em São Paulo e Paraná. As caldeiras a biomassa que comporão o projeto serão alimentadas por diversos resíduos de atividades agrícolas e florestais, além de cavacos de madeira de eucalipto obtidos em áreas de reflorestamento.

Para André Stolf, vice-presidente de Operações da Ingredion para América do Sul e América do Norte, por meio da parceria a Ingredion reforça sua preocupação com o crescimento sustentável. “Já implementamos o sistema na nossa fábrica localizada em Pernambuco e, expandindo essa solução para outras unidades, estamos acelerando a transição energética em nossa operação brasileira. Com a substituição das caldeiras à gás natural por caldeiras à biomassa, a Ingredion estima reduzir em cerca de 60% as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) do escopo 1, ou seja, emissões diretas da empresa, contribuindo para o objetivo global de redução de 25% em toda cadeia de produção da Ingredion até 2030”.

Alinhada à estratégia de sustentabilidade da Ingredion, a ComBio é uma empresa certificada pelo Sistema B desde 2014, e desenvolve projetos de geração de energia térmica e elétrica com biomassa, que promovem significativas melhorias ambientais. Segundo Roberto Véras, diretor de sustentabilidade da ComBio, a empresa é responsável por promover a migração de matriz energética fóssil para renovável em grandes indústrias, e tem isso como visão desde a sua fundação. “Nosso foco é contribuir para uma economia verde e faremos isso implantando projetos que reduzem drasticamente emissões. E, para as grandes indústrias, não haverá outra alternativa para cumprir metas de redução de CO², senão pela migração do óleo BPF ou gás natural para a biomassa”, reforça Véras.

Sobre a Ingredion : A Ingredion Incorporated, sediada em Chicago, é a fornecedora líder mundial de mercado de soluções para ingredientes, com clientes em mais de 120 países e vendas anuais de quase US$ 7 bilhões. A empresa converte grãos, frutas, vegetais e outros derivados em ingredientes de valor agregado e soluções de biomateriais para alimentos, bebidas, papel e corrugados, fabricados e outras indústrias, desenvolvendo soluções de ingredientes para atender às novas necessidades dos consumidores, tornando os biscoitos mais crocantes, os iogurtes mais cremosos, os doces mais saborosos, o papel mais resistente e adicionando fibras às barras nutricionais. Possui centros de inovação, o INGREDION IDEA LABS®️, em todo o mundo e mais de 11.000 funcionários. No ano de 2022, foi eleita a sexta melhor empresa brasileira para se trabalhar no setor do agronegócio pelo Great Place to Work (GPTW). Para mais informações, acesse: https://www.ingredion.com.br/