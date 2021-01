Ingredion anuncia novo diretor de desenvolvimento de aplicações de ingredientes

A Ingredion, líder global em soluções de ingredientes para as indústrias, anuncia a promoção de Rodrigo Furquini como novo Diretor de Aplicações de Ingredientes para a América do Sul. O executivo será responsável por definir e executar a estratégia regional de Aplicações de Ingredientes, suportando todas as Plataformas de Crescimento de Especialidades e projetos-chave de clientes.

Entre suas atribuições, Furquini validará a funcionalidade dos ingredientes e definirá propostas de valor a fim de promover o desenvolvimento de novos produtos inovadores, bem como expandir a capacidade de formulação técnica na América do Sul. O executivo trabalhará em estreita colaboração com as funções de Go to Market para apoiar o lançamento de novos produtos, treinamentos de segmento e eventos para clientes, tais como atividades de cocriação, Innovation Day e feiras comerciais.

Com mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia de alimentos e bebidas, Furquini atua na Ingredion desde 2019 como Especialista Técnico e em sua trajetória tem passagens por empresas como National Starch, DuPont Nutrition & Health, Nestlé e Danone Nutricia.

Graduado em Tecnologia de Alimentos pela Faculdade de Tecnologia Termomecânica, com pós-graduação em Desenvolvimento de Alimentos pelo Instituto Mauá de Tecnologia, o executivo, atualmente, está cursando MBA em Marketing pela ESALQ da Universidade São Paulo.

Sobre a Ingredion

A Ingredion Incorporated, sediada em Chicago, é a fornecedora líder mundial de mercado de soluções para ingredientes, com clientes em mais de 120 países e vendas anuais de quase US$ 6 bilhões. A empresa converte grãos, frutas, ve++2 e outros derivados em ingredientes de valor agregado e soluções de biomateriais para alimentos, bebidas, papel e corrugados, fabricados e outras indústrias. Possui centros de inovação, o INGREDION IDEA LABS ®, em todo o mundo e mais de 11.000 funcionários. A empresa desenvolve soluções de ingredientes para atender às novas necessidades dos consumidores, tornando os biscoitos mais crocantes, os iogurtes mais cremosos, os doces mais saborosos, o papel mais resistente e adicionando fibras às barras nutricionais. Para mais informações, acesse: https://www.ingredion.com.br/