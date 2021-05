Ingredion abre inscrições para programa de jovens líderes

A Ingredion, empresa global líder em soluções de ingredientes de origem natural, está com inscrições abertas para o Global Training for Operations Program (GTO Program), que tem como principal objetivo desenvolver jovens líderes para a área de Operações da multinacional. A edição de 2021 terá oito vagas para América do Sul, as inscrições podem ser feitas aqui em maio e o início está previsto para julho deste ano.

O Global Training for Operations Program já é realizado na América do Norte e, esse ano, realiza a sua primeira edição sulamericana para atrair talentos nas áreas de Engenharia, Melhoria Contínua, Produção Industrial, Confiabilidade/Manutenção Industrial, Qualidade, Segurança e Meio Ambiente, Logística, Planejamento de Demanda, Comércio Exterior e Compras.

O programa tem a duração de três anos e segue um modelo de rotação anual de base de trabalho, com oportunidade de alocação até mesmo fora do país. “Nosso principal objetivo é formar jovens líderes que tenham paixão por operações industriais. Temos unidades fabris no Brasil, Colômbia e Peru e os participantes do GTO Program terão a possibilidade de trabalhar e visitar diferentes plantas ao longo do programa, ampliando sua experiência e vivência profissional”, diz André Stolf, vice-presidente de Operações da Ingredion América do Sul.

Um dos principais diferenciais do programa é preocupação com o desenvolvimento profissional dos participantes. “O GTO Program tem uma parceria internacional com a Winsconsin-Madison University (EUA) e os participantes do mundo todo se reúnem duas vezes por ano para sessões de capacitação e network. O primeiro ano é focado nas habilidades técnicas necessárias. Já no segundo e terceiro ano, a ênfase é em aprimorar as competências de liderança e desenvolvimento de projetos estratégicos com mentoria de executivos da empresa”, comenta Viviane Gaspari, vice-presidente de RH da Ingredion América do Sul.

No total, são cinco oportunidades no Brasil, sendo três vagas com base de trabalho durante o primeiro ano em Mogi Guaçu/SP e duas em Balsa Nova/PR, e outras três vagas em Cali, na Colômbia.

Entre os principais requisitos para os candidatos estão: nível superior completo em Engenharia, Química, Administração, Gestão de Logística, Comércio Exterior e áreas correlatas; inglês fluente; perfil de liderança; mobilidade para viajar e se realocar durante os três anos de programa e aspiração por desenvolver uma carreira de liderança em operações industriais.

As vagas para os participantes baseados no Brasil serão no modelo CLT (horário integral) com direito a benefícios como: VT / Fretado para fábricas; VR ou restaurante no local de trabalho; plano médico e odontológico (inclui dependentes); auxílio medicamentos; seguro de vida; previdência privada; GymPass; ajuda de custo com moradia e realocação; custos educacionais de acordo com a grade do programa; custos de viagem de acordo com a grade do programa e remuneração compatível com o mercado (fixo e programa de remuneração variável).

Sobre a Ingredion

A Ingredion Incorporated, sediada em Chicago, é a fornecedora líder mundial de mercado de soluções para ingredientes, com clientes em mais de 120 países e vendas anuais de quase US$ 6 bilhões. A empresa converte grãos, frutas, vegetais e outros derivados em ingredientes de valor agregado e soluções de biomateriais para alimentos, bebidas, papel e corrugados, fabricados e outras indústrias. Possui centros de inovação, o INGREDION IDEA LABS ®️, em todo o mundo e mais de 11.000 funcionários. A empresa desenvolve soluções de ingredientes para atender às novas necessidades dos consumidores, tornando os biscoitos mais crocantes, os iogurtes mais cremosos, os doces mais saborosos, o papel mais resistente e adicionando fibras às barras nutricionais. Para mais informações, acesse: https://www.ingredion.com.br/