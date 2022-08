Ingredion abre inscrições para programa de estágio, há vagas para Mogi Guaçu

A empresa Ingredion está com inscrições abertas para a seleção de estagiários com vagas para a unidade de Mogi Guaçu.

São oferecidas vagas para as funções: Compras Agrícolas, Engenharia, Laboratório e Inovação, Logística, Manutenção, Melhoria Contínua e Nutrição Animal.

São oferecidas vagas para estudantes de diversas áreas: Administração, Ciência dos Alimentos, Ciências da Computação, Ciências de Dados, Comércio Exterior, Comunicação Social, Contabilidade, Economia, Engenharias (Alimentos, Automação, Agronômica, Química, Mecânica, Elétrica, Mecatrônica, Produção), Estatística, Farmácia, Finanças, Marketing, Psicologia, Relações Internacionais, Sistema da Informação e Zootecnia.

O interessado precisa ter a formação superior com conclusão prevista entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024 e disponibilidade para estágio de pelo menos seis horas/dia.

As inscrições devem ser feitas até o dia 05 de setembro, pela internet, no endereço: https://login.across.jobs/Account/Login?pIdPrograma=Ingredion-341

O processo seletivo será por meio de provas online (Conhecimentos Gerais, Fit Cultural e Inglês). Inglês não é eliminatório.

Em seguida terão entrevista com consultora Across – por telefone, painel e entrevista com gestores – online e às cegas.

Também há vagas para as empresas Ingredion de São Paulo, Mogi Guaçu, Cabo de Santo Agostinho (PE); Balsa Nova (PR) e Alcântara (RJ).

BENEFÍCIOS

VT ou Fretado p/ fábricas; VR ou Restaurante no local; Plano médico e odontológico; Auxílio medicamentos; Seguro de vida; Bolsa Auxílio compatível com o mercado; Gympass; Happy Day (dia de folga no mês do aniversário); entre outros.