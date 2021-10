Ingredion abre inscrições para Programa de Estágio 2022

A Ingredion, líder global em soluções de ingredientes de origem natural, está com inscrições abertas para o Programa de Estágios 2022. O programa oferece aos estudantes a possibilidade de iniciar a carreira em uma empresa com soluções inovadoras e com o propósito de fazer a diferença na vida das pessoas. São 36 vagas, disponíveis no site ingredion.across.jobs a partir de 08 de outubro.

Nesta edição, a companhia pretende ampliar ainda mais a inclusão de perfis nos diferentes setores, com vagas para talentos diversos. “Queremos conectar nossos estudantes ao nosso propósito, mostrando que nossos produtos fazem parte do dia a dia de todos, seja em alimentos, itens de higiene e até mesmo na ração dos nossos pets. Com o Programa de Estágio, a Ingredion fará parte da carreira e da trajetória profissional dos jovens talentos, permitindo que eles se desenvolvam e apliquem na prática, seu conhecimento acadêmico”, explica Viviane Gaspari, vice-presidente de Recursos Humanos da Ingredion na América do Sul.

Nos últimos anos, a área de Recursos Humanos tem realizado um trabalho intencional na busca de talentos diversos, pois entende que a estratégia de Diversidade, Equidade e Inclusão impacta positivamente não apenas a empresa, mas também nossas pessoas e a sociedade. “Na última edição realizamos a contratação de 53% de mulheres e 36% de pessoas pretas e pardas. Nesta seleção, nosso objetivo é ampliar ainda mais o número de pessoas pretas e pardas contratadas, além de também incluir pessoas com deficiência”, comenta Viviane.

Dessa forma, a Ingredion busca talentos que atendam aos desafios do mercado em um local de trabalho que favorece a colaboração e as novas ideias. “Nós acolhemos a diversidade e temos um ambiente de trabalho inclusivo, no qual cada indivíduo é valorizado”, complementa a vice-presidente de RH.

As oportunidades são para as plantas de: Alcântara, RJ; São Paulo, SP; Balsa Nova, PR; Cabo de Santo Agostinho, PE; e Mogi-Guaçu, SP. Nas áreas de Comércio Exterior, Comunicação, Controle de Qualidade, Engenharia, Logística, Manutenção, Marketing, Melhoria Contínua, Nutrição Animal, Produção, Recursos Humanos, Segurança e Meio Ambiente, Suporte ao Cliente, Suporte Técnico (P&D) e Vendas.

Os candidatos devem ter formação superior, com graduação prevista para dezembro de 2023 ou 2024, nos cursos de: Administração de Empresas; Comércio Exterior; Economia; Engenharia; Farmácia e Bioquímica; Logística; Marketing; Psicologia; Química Industrial; Relações Internacionais; Relações Públicas; e Zootecnia.

A Ingredion oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-transporte ou ônibus fretado para as fábricas, vale-refeição ou restaurante no local, plano médico e odontológico, além de auxílio-medicamento, seguro de vida, Gympass, dia de folga no mês do aniversário e possibilidade de trabalhar remotamente até três vezes por semana.