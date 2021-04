Ingredion abre inscrições para o Programa de Estágio

A Ingredion, empresa global líder em soluções de ingredientes de origem natural, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio. Nesta edição estão disponíveis 23 vagas em diferentes cidades do Brasil, entre elas São Paulo (SP), Mogi Guaçu (SP), Alcântara (MA), Balsa Nova (PR) e Cabo de Santo Agostinho (PE). Os interessados poderão se cadastrar pelo site ingredion.across.jobs do dia 08 de abril até 17 de maio. Com processo às cegas, o programa vai selecionar estudantes de nível superior em diversas áreas com formação prevista para agosto de 2022 a agosto de 2023.

Entre os pré-requisitos, os candidatos devem estar cursando ensino superior nas áreas de Comércio Exterior, Controle de Qualidade, Atendimento ao Cliente, Engenharia, Logística, Manutenção, Marketing, Melhoria Contínua, Nutrição Animal, Produção, Recursos Humanos, Saúde e Meio Ambiente, Suporte e Vendas.

O processo será às cegas e 100% virtual, dividido em quatro etapas: triagem, prova de conhecimentos gerais, entrevista individual com a equipe de recrutamento e painel com o gestor da área. Não é necessário ter experiência na área ou outros requisitos.

Segundo Viviane Gaspari, vice-presidente de RH da Ingredion, o respeito à diversidade começa no momento da seleção quando nenhuma característica importa na decisão do candidato escolhido, mas sim sua capacidade técnica e comportamental, selando verdadeiramente o compromisso que a empresa possui com o tema. “Formar equipes diversas e estimular um ambiente de trabalho inclusivo são iniciativas que impactam positivamente tanto a companhia quanto a sociedade. Queremos contratar jovens talentos que contribuam para tornar a Ingredion um ambiente ainda mais inovador e colaborativo”, afirma.

Os selecionados contarão com bolsa-auxílio compatível com o mercado e os benefícios que variam também de acordo com a região em que atuarão, entre eles vale transporte, vale refeição, Gympass, convênio farmácia, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida. Com início previsto em agosto de 2021 e carga horária de 6 horas diárias, durante o período de pandemia, o trabalho será 100% home office e, futuramente, em formato híbrido. O estágio pode ter duração de 12 meses a 2 anos, de acordo com a necessidade de cada unidade e disponibilidade do aluno.

Viviane comenta que a diversidade, equidade e inclusão não é apenas um tema debatido na sociedade, são assuntos presentes na cultura da empresa. “Queremos que nossos colaboradores tenham a possibilidade de serem eles mesmos e trazerem todas as suas potencialidades para o trabalho. Afinal, quanto mais diversa a empresa, maior seu potencial criativo e alinhamento com as questões da sociedade no geral”, finaliza.

Sobre a Ingredion

A Ingredion Incorporated, sediada em Chicago, é a fornecedora líder mundial de mercado de soluções para ingredientes, com clientes em mais de 120 países e vendas anuais de quase US$ 6 bilhões. A empresa converte grãos, frutas, vegetais e outros derivados em ingredientes de valor agregado e soluções de biomateriais para alimentos, bebidas, papel e corrugados, fabricados e outras indústrias. Possui centros de inovação, o INGREDION IDEA LABS ®️, em todo o mundo e mais de 11.000 funcionários. A empresa desenvolve soluções de ingredientes para atender às novas necessidades dos consumidores, tornando os biscoitos mais crocantes, os iogurtes mais cremosos, os doces mais saborosos, o papel mais resistente e adicionando fibras às barras nutricionais. Para mais informações, acesse: https://www.ingredion.com.br/