Influenciadora digital realiza palestras em Mogi Guaçu nesta terça-feira (05)

Mogi Guaçu sedia nesta terça-feira, 5 de abril, palestras gratuitas da engenheira ambiental e influenciadora digital Maria Constantino, criadora do projeto Maria Virou Eco. Com o tema A força do 1%, a palestrante abordará assuntos relacionados à valorização ambiental e a importância da preservação para o futuro. A palestra é uma iniciativa oferecida por meio de parceria entre a Prefeitura de Mogi Guaçu, o Serviço Social da Indústria (SESI) e a Viação Santa Cruz.

Maria Constantino fará cinco palestras na cidade que acontecerão na Fundação Educacional Guaçuana (FEG) – 8h e 14h, e no SESI – 10h e 16h. A última será na Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, às 20h. Todas as apresentações são gratuitas e abertas à população.

Maria Virou Eco é um canal de conteúdo focado em debates sobre sustentabilidade, engenharia ambiental e bieconomia. Maria Constantino é graduada em Engenharia Ambiental pelo Centro Universitário SENAC e possui pós-graduação em Direito Ambiental pela PUC-SP. Fundou o Maria Virou Eco em agosto de 2018.