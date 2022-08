Indaiatuba é campeã no vôlei de praia dos Jogos Regionais 

A dupla masculina de vôlei de praia de Indaiatuba conquistou o ouro no 64º Jogos Regionais do Estado de São Paulo. Na final, os indaiatubanos venceram por 2 a 0 (18/16 e 18/10) a dupla de Santa Bárbara D’Oeste. O bronze ficou com Campinas. Mogi Guaçu sediou o torneio que aconteceu no sábado, 20 de agosto, na Arena Campano, no Jardim Bela Vista. No próximo sábado, 27 de agosto, o munícipio irá receber a disputa feminina da modalidade.

A competição masculina de vôlei de praia dos Jogos Regionais marcou a estreia do novo complexo de quadras de areia para a prática esportiva de futebol de areia, futvôlei, beach tênis e vôlei de areia da cidade. O prefeito Rodrigo Falsetti inaugurou oficialmente a Arena Campano na última sexta-feira, 19 de agosto.

Jogos

Mogi Guaçu é uma das sedes do 64º Jogos Regionais do Estado de São Paulo e, por isso, a cidade já recebeu as disputas de tênis de campo, futebol de campo, malha e tênis de mesa. A cidade integra a 4ª Região Esportiva (Campinas) da competição organizada pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado de São Paulo.

Até o momento, Mogi Guaçu ocupa a 5ª colocação na classificação geral com 33 pontos. Nesta edição de 2022, o município já conquistou cinco medalhas de ouro e três de bronze. Nesta pontuação parcial do 64º Jogos Regionais com 52 pontos. Na sequência encontram-se Rio Claro (39 pontos), Araras (37) e Mococa (35), respectivamente.

Ao todo, 40 cidades participam do evento que terminará somente em outubro. Sem uma sede fixa e com disputas realizadas ao longo de três meses, a 64ª edição dos Jogos Regionais começou em julho. As demais cidades-sedes são Americana, Arthur Nogueira, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Casa Branca, Indaiatuba, Iracemápolis, Mococa, Rio Claro, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Tambaú e Vargem Grande do Sul.