Incêndio em apartamentos do Renê de Paula pode ter sido criminoso

Por volta das 22h desta sexta-feira (101) a equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas nos apartamentos do condomínio residencial Renê de Paula, no Jardim Ypê II. Os imóveis ficam ao lado do Pelezão.

Três viaturas e oito homens da corporação utilizaram mais de três mil litros de água para combater as chamas.

Segundo o Tenente Rafael Borges, ainda não é possível indicar a causa do incêndio e não houve vítima, só danos materiais. Após o rescaldo que foi feito, agora é só aguardada a conclusão da perícia da Polícia Científica.

Mas as informações, segundo relatos de moradores, dão conta que o incêndio pode ter sido criminoso. O ex-companheiro da proprietária do último apartamento (em chamas), no 5° andar, do bloco H, teria entrado no local e colocado fogo no colchão. Ele teria feito o mesmo no imóvel vizinho. Isso poderá ser apurado pelas autoridades.

Os sistemas de energia elétrica e de gás foram desligados para evitar riscos. O condomínio Renê de Paula tem cerca de 200 moradores, divididos em 10 blocos.