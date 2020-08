Incêndio e explosão atingem Fórum de Mogi Guaçu

Uma forte explosão foi ouvido por volta das 17h30 no Fórum de Mogi Guaçu. Foi o início de um incêndio que em poucos minutos consumiu pelo menos uma sala no segundo andar, no Morro do Ouro.

Um vigilante do Fórum sofreu queimaduras e escoriações, após ser atendido pelo SAMU, ele foi conduzido para a Santa Casa. Os ferimentos foram causados ao abrir a porta desta sala, causando um estouro que o jogou contra a parede.

Homens do Corpo de Bombeiros chegaram rápido e controlaram as chamas. Policiais Militares e GCMs atuaram em apoio na ocorrência. O prédio vai ser periciado pela Polícia Científica para tentar descobrir a causa do incêndio. A sala atingida era usada para colocar armas apreendidas em processos judiciais, no entanto, estava vazia, segundo informações.