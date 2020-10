Incêndio destrói por completo loja de ar condicionado no Parque Cidade Nova

Um incêndio de grandes proporções destruiu por completo uma loja de venda e manutenção de ar-condicionado situada na Avenida Júlio Xavier da Silva, no Parque Cidade Nova, em frente ao Campo da Brahma, na noite desta sexta-feira (09).

Quando os bombeiros chegaram, tiveram muito trabalho para conter as chamas, que se espalharam rapidamente, destruindo todo o estabelecimento, as causas do incêndio não puderam ser comprovadas, mas a hipótese de existir gás usado para o funcionamento de ar-condicionado também pode ter contribuído para o incêndio.

(Imagens de Whatsapp)