Incêndio de grandes proporções atinge Supermercado ROFATTO da Vila Paraíso

No início da manhã deste domingo (26), um incêndio no Supermercado Rofatto que fica na Rua Mem de Sá na Vila Paraíso mobilizou todo o efetivo do Corpo de Bombeiros.

Segundo apurado no local, funcionários que já estavam trabalhando por volta das 07h00 da manhã escutaram um grande estrondo vindo do transformador de energia que fica ao lado do almoxarifado, em frente o estacionamento coberto do supermercado.

A energia caiu e ele puderam perceber que o fogo já tomava conta do transformador e atingia parte do almoxarifado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegando ao local com todo o efetivo da madrugada e os homens que chegavam para trabalhar no plantão de domingo deram inicio ao combate as chamas. GCMs que davam apoio ao local pediram ajuda do caminhão pipa do SAMAE e da Secretaria de Cultura que foram deslocados ao local e deram apoio.

As residências que ficam ao lado do supermercado não foram atingidas e a parte interna do supermercado também não. O Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim também foi acionado para o apoio.

A situação no momento é controlado mas a eliminação das chamas por completo deverá tomar o dia inteiro. Não houve vítimas.

Fotos: Rodrigo Fernandes / GCM Goes

.