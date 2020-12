Incansável, ROMU tira de circulação mais um traficante de drogas

A Equipe de ROMU (GCM) composta pelos GCMs Edson, Gonçalves, Everton e Vedovato, em patrulhamento pelo Jardim Fantinato neste domingo (30), local já conhecido pelo comércio de entorpecentes, percebeu que um indivíduo que ao avistar a viatura demonstrou nervosismo e tentou se desfazer de uma sacola plástica arremessando a mesma ao solo.

O indivíduo foi abordado e submetido a revista pessoal onde foi encontrado em sua mão um saquinho contendo 28 pinos de cocaína, na sacola plástica que foi arremessada foi encontrado mais 52 pinos de cocaína.

Foi dada voz de prisão ao indivíduo, o qual foi apresentado à autoridade policial de plantão na Central de Polícia Judiciária que ratificou a voz de prisão, indivíduo recolhido permanecendo a disposição da Justiça.

Atualizado as 09h23 (Correção do nome do bairro)