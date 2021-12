Inauguração do Roldão Atacadista acontece na sexta-feira (17) com produtos a preços de atacado

No próximo dia 17 de dezembro, sexta-feira, a partir das 9h, o Roldão Atacadista inaugura a sua primeira unidade em Mogi Guaçu. Localizada na Av. Bandeirantes, 1801, no Jardim Ipe IV – onde antigamente funcionava a Viação Mogi Guaçu -, a nova loja da rede tem mais de 10 mil metros quadrados, 213 vagas de estacionamento amplo para uso gratuito dos clientes durante as compras, 11 corredores, 20 caixas tradicionais e 20 caixas com o inovador sistema self-checkout (autoatendimento) para automatizar o pagamento de compras de até 20 volumes. Além da praticidade, modernidade e tecnologia, a ideia é de que a pessoa com um menor volume de compras tenha mais agilidade no atendimento. O serviço, que contará com a presença de colaboradores para tirar as dúvidas dos clientes durante as compras, garante a diminuição de filas, aglomerações e é, também, uma medida de segurança contra a Covid-19, já que reduz o contato com outras pessoas.

Uma das maiores empresas do segmento de comércio de gêneros alimentícios nos modelos de atacado e autosserviço oferece uma promoção especial de inauguração através da ‘Campanha Magia de Natal Roldão Atacadista’, do programa de fidelidade ‘Roldão Mais’. Durante todo o mês de dezembro o cliente poderá comprar no varejo a partir de uma unidade e pagar com preço de atacado em toda loja. Para participar, o consumidor precisa baixar o App Roldão ou acessar o roldaomais.com.br. A conclusão sistêmica do cadastro ocorrerá em até 24h e este processo é totalmente automático, não havendo necessidade de confirmações. Depois, basta informar o CPF ou CNPJ no caixa e aproveitar as ofertas.

Outro benefício é o Roldão Pay, o Cartão de Crédito Digital exclusivo do Roldão Atacadista, que oferece um prazo de até 40 dias sem juros para pagar as compras. Além disso, com o Roldão Pay o cliente pode parcelar suas compras em até três vezes fixas.

Com o objetivo de atender o consumidor que busca um serviço diferenciado na compra da carne, o Roldão Atacadista vai oferecer o ‘Açougue Conceito Nota 10’ – com espaço amplo e totalmente equipado com o que há de mais moderno para servir o consumidor nas opções de atendimento direto no balcão e no autosserviço. A nova loja da rede em Mogi Guaçu também terá um setor de hortifrúti com alimentos frescos, cafeteria e padaria com receitas diferenciadas e pães quentes todos os dias.

“Nosso objetivo é gerar empregos, contribuir com a economia local e oferecer uma loja moderna, inovadora, qualidade, produtos com os melhores preços a toda a população da região. Consumidores finais e comerciantes terão acesso tudo isso aqui no Roldão Atacadista”, destaca Sergio Ferraz Leite, CEO do Roldão Atacadista.

Para o prefeito de Mogi Guaçu, Rodrigo Falsetti, a chegada do Roldão Atacadista é fundamental para o desenvolvimento da cidade. “Dá orgulho de ver a cidade tendo essa expansão e a área comercial é primordial para a geração de emprego e renda para a família guaçuana. Fico sempre muito feliz de ver cada vez mais empresas, como a rede Roldão Atacadista, investindo e apostando em nossa cidade. São avanços decisivos para o desenvolvimento que buscamos para os próximos anos”, destaca.

Para o cliente ter ainda mais praticidade no momento das compras, a primeira loja do Roldão Atacadista em Mogi Guaçu também vai disponibilizar o atendimento pelo sistema Televendas (19) 99774-9861, além do SAC e comunicação visual moderna e de fácil percepção para melhorar a identificação dos itens.

A loja terá horário de funcionamento das 7h às 22h, de segunda a sábado. Aos domingos e feriados, das 7h às 20h.

Geração de empregos

Com a inauguração da nova em Mogi Guaçu, cerca de 200 novos empregos diretos e indiretos serão gerados. Com cargos nas áreas Administrativa, Operação, Atendimento e Liderança, a empresa pretende contribuir com o índice de crescimento dos postos de trabalho na cidade.

Recentes inaugurações

Somente no último semestre, o Roldão Atacadista inaugurou novas e modernas unidades em Salto, Itu e Jundiaí. Com a loja em Mogi Guaçu, são quase 800 novos empregos gerados.

Roldão Atacadista

Há mais de 20 anos no mercado, o Roldão Atacadista é uma das maiores empresas do segmento de comércio de gêneros alimentícios nos modelos de atacado e autosserviço, oferecendo a melhor opção para a abastecer e fortalecer micros, pequenas e grandes empresas transformadoras e revendedoras de alimentos, além das casas dos consumidores finais. Em 2000 foi inaugurado o primeiro Roldão Atacadista, na Freguesia do Ó, bairro da zona norte da cidade de São Paulo. Atualmente, a rede conta com cerca de 5.000 colaboradores em suas 37 lojas no formato cash & carry – com caixas específicos para consumidores finais e ou empresas, fornecendo produtos para micro, pequenos e grandes revendedores de alimentos. Uma de suas qualidades é oferecer uma extensa gama de produtos: alimentos, bebidas e outros, além de itens de grande volume: descartáveis, produtos para festas, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, confeitarias, cantinas ou qualquer outro tipo de empresa do ramo, até mesmo churrasqueiros, pasteleiros e “dogueiros” – sempre com os melhores preços. A meta da empresa é manter o foco no consumidor e expandir os negócios, para isso aposta em tecnologia, inovações e atendimento com pessoal engajado e responsável.

SERVIÇO:

Roldão Atacadista – Itu

Endereço: Av. Bandeirantes, 1801, no Jardim Ipe IV, Mogi Guaçu.

Horário de funcionamento: Das 7h às 22h, de segunda a sábado. Aos domingos, das 7h às 20h.

Estacionamento: 213 vagas (Gratuito)

Televendas: (19) 99774-9861