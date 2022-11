Implantes Dentários e a Transformação de Vida<

Não é de hoje que os implantes dentários estão mudando vidas. Esse tratamento de reabilitação oral é realmente transformador.

Há mais de treze anos como especialista em implantes dentários o Dr. Leandro Madruga da cidade de Mogi Guaçu tem presenciado a evolução desse tratamento e também muitos sorrisos resgatados. Dentista há 17 anos, se encontrou na implantodontia e se sente realizado nessa incrível profissão que ajuda tantas pessoas.

Embora muitas pessoas que perderam um ou mais dentes tenham pesquisado sobre os implantes dentários, outras ainda não sabem o que é e nem o quanto pode mudar a vida delas. E é por isso que queremos explicar um pouco mais desse procedimento.

O implante é uma prótese dentária fixa que pode substituir um único dente ou toda uma arcada dentária, este chamamos de prótese protocolo. O tratamento com implantes pode parecer complexo, mas na verdade oferece muitos benefícios.

Queixas como: “não consigo sorrir e fujo das fotos”, “não consigo mastigar nem sentir o sabor dos alimentos”, “perdi minha autoestima, tenho vergonha de namorar”, são comuns entre os pacientes que visitam a Clínica Saud, mas esse discurso muda completamente de forma quando o tratamento com implantes dentários é realizado. Os mesmos pacientes que viviam incomodados com o seu sorriso, são os que hoje não param de tirar fotos sorrindo, que comem de tudo sem medo da prótese soltar, que namoram e que amam se olhar no espelho.

A Clínica Saud por meio do Dr. Leandro Madruga tem feito história e mudado muitas vidas. Você pode conferir mais no Instagram https://www.instagram.com/drleandropereiramadruga/ no Facebook https://www.facebook.com/drleandropereiramadruga/?ref=page_internal e também pelo Whatsapp (19) 99730-7674.

A Clínica Saud fica localizada na Rua João Franco da Silveira Bueno, 140, Vila Roberto e fica próxima ao bairro da Capela.

Se você deseja transformar sua vida e ter o seu melhor sorriso fixo, entre em contato com a equipe do Dr. Leandro Madruga.

Responsável Técnico – Dr. Leandro Pereira Madruga CRO 88265