Igor Guimarães traz o espetáculo “Benignismo” para o TUPEC

Acontece no próximo dia 24 de Setembro, no Teatro TUPEC, em Mogi Guaçu, o espetáculo Benignismo, de Igor Guimarães . Sucesso por onde passa, o espetáculo, que já viajou aos teatros do Brasil, chega em apresentação única em solo guaçuano.

Igor tem em sua bagagem muita história para contar, humorista desde 2009, iniciou na TV em 2017, quando participou do quadro humorístico Master Trash, do Programa Pânico, na BAND, com seus personagens icônicos, tais como: Boneco Josias e o famoso Advogado Paloma.

De lá pra cá, Igor se tornou referência na comédia e participou de grandes produções humorísticas, uma delas, a versão brasileira do programa LOL, SE RIR JÁ ERA, apresentado por Tom Cavalcante e Clarisse Falcão, distribuído pelo canal Amazon Prime.

Além da apresentação de Igor Guimaraes, a noite também conta com a esquete do comediante guacuano Gui Santos. Gui, que está nos palcos desde 2006. Em sua esquete “6s tão de sacanagem, Gui apresenta os perrengues de sua vida cotidiana.

Gui Santos

Para Gui, se apresentar para o público local é estar em casa. “me sinto honrado em me apresentar para o público da minha cidade, pra mim é devolver, em forma de arte e riso, tudo o que aprendi aqui. Sinto que de alguma forma me torno referência aos meus colegas de profissão, bem como para quem sonha em pisar em um palco tão repleto de bons artistas, como o do TUPEC.”

Trazer Igor Guimarães para Mogi Guaçu foi idealizado pela Pandorah Produtora, empresa também Guacuana, que prevê mais nomes importantes, de diversos segmentos, em apresentações em nossa cidade. Deni Allison, CEO da empresa, conta que há projetos futuros para a cultura. “Também sou artista e trazer grandes nomes para Mogi não se trata apenas de bilheteria, mas sim de acesso à cultura, entretenimento e informação de qualidade para nossa gente. Gosto de inspirar pessoas, fui inspirado e a missão como empresa é tornar isso possível e acessível. Deixamos isso implícito em nosso slogan que é: “você, fora da caixa! Sou daqui e acredito que uma cidade como Mogi Guaçu, que é tão rica em arte, merece isso.

Os ingressos para Benignismo já estão disponíveis no site https://www.megabilheteria.com/evento?id=20220620140455 e possuem valores de R$45 à R$90