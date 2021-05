Idoso é atropelado por motociclista na Avenida Suécia

Um idoso foi resgatado pelo SAMU após ser atropelado na Avenida Suécia, Jardim Novo II por uma motocicleta conduzida por uma mulher no final da manhã desta segunda (03).

Segundo apurado, a condutora de uma motocicleta que trafegava sentido Jardim Santa Terezinha com um Honda Titan, acabou sendo surpreendida com a presença do idoso atravessando a via.

Com a colisão, ambos foram arremessados ao solo, a motociclista apresentou ferimentos leves e negou ser socorrida, já o idoso foi socorrido para a Santa Casa com suspeita de fraturas na região da bacia.

