Idoso reage a roubo em sua casa e bandido é preso pela PM com rifle calibre 4,5 mm

Os PMs Cabo Bardela e Cabo Tiago foram acionados via COPOM (190) para se deslocarem para uma determinada via no Jardim Murilo, onde segundo algumas informações, uma pessoa teria tentado roubar uma residência em posse de arma de fogo, e que após luta corporal com a vítima teria se evadido do local com a referida arma na mão, fato este ocorrido por volta das 09h20 da manhã desta sexta (04).

Ao se aproximar do local, populares informaram que o indivíduo teria adentrado em um córrego próximo à Avenida dos Trabalhadores e que estaria armado, de imediato foi irradiado as informações, com apoio de outros PMs, foi realizado o cerco pelas demais viaturas.

T.A.A. de 29 anos foi avistado e ao perceber a equipe policial, saiu correndo pelo córrego, vindo a abandonar o armamento, e tentando se esconder a beira do barranco, o qual foi abordado.

A vítima, um homem de 72 anos já o reconheceu sem sombra de dúvidas, ambos aparentavam lesões devido luta corporal de fronte a residência da vítima, onde ocorreu a tentativa do roubo.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e autuado em flagrante, a arma usada no crime é um rifle calibre 4,5 mm a qual foi apreendida.