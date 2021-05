Idoso é espancado no Guzoni, ele foi socorrido em estado grave

No sábado, por volta das 20h00, os PMs Montefusco e Ramalho foram acionados no Residencial Moacir Guzoni, testemunhas relataram que um homem estava sendo agredido por um jovem com um pedaço de pau após uma discussão.

Quando chegaram no condomínio, o SAMU prestava atendimento para Valdomiro dos Santos, 65 anos, o estado dele era grave, o médico do SAMU precisou entubar a vítima e logo após o socorreu para a Santa Casa onde recebeu cuidados médicos e encontra-se na UTI.

Testemunhas contaram aos PMs que Valdomiro chegou no seu apartamento e começou uma discussão com um dos vizinhos, os ânimos se alteram, foi quando um outro vizinho, a principio identificado como sendo D. G. C. de 20 anos surgiu na discussão com um pedaço de pau, um cabo de enxada e agrediu Valdomiro na cabeça com diversos golpe e fugiu do local sentido ignorado.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária e a Perícia da Polícia Científica esteve no local da tentativa de homicídio para colher provas.

A Polícia Civil vai continuar com o caso e deverá pedir um mandado de prisão para o acusado.