Idoso de 83 anos que morreu na UTI foi testado positivo para o vírus chinês (Covid 19)

Foi divulgado no final da noite desta terça-feira (07) pela Prefeitura de Mogi Guaçu que um idoso de 83 anos morreu vítima do vírus chinês (Covid 19), o mesmo estava internado na UTI, só não foi informado em qual hospital.

Nesta terça (07), já no final da tarde, a informação da Prefeitura era de que este idoso já estava internado na UTI desde segunda (06), segundo o texto publicado no próprio facebook da Prefeitura; “O caso positivo notificado na segunda-feira, de um profissional de saúde, é na verdade um caso de Mogi Mirim, pelo fato de residir no município vizinho”. Veja o print abaixo:

Reprodução: Facebook Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

No entanto, no final da noite desta terça (07), a divulgação feita pela Prefeitura sobre o mesmo caso foi a seguinte: “Mogi Guaçu registra primeiro óbito por coronavírus – Faleceu na noite desta terça-feira, dia 7, o idoso de 83 anos que testou positivo para coronavírus e estava internado em UTI (Unidade de Terapia Intensiva)”. Confira o print abaixo:

Ainda conforme divulgado pela Prefeitura, Mogi Guaçu passa a contar com 60 notificações, sendo 50 residentes na cidade e outros 10 não residentes. Há 41 suspeitos, dois casos positivos, um óbito positivo, um óbito suspeito, 17 testes negativos e seis pacientes internados.

Opinião: Assim como o Governador do Estado João Dória, a impressão de que se tem é que aqui também querem fabricar mortos para impressionar e assim justificar os decretos que cassam a liberdade e o direito de ir e vir da maioria dos cidadãos. Quando o paciente estava internado, era de Mogi Mirim, agora que infelizmente morreu com o vírus chinês covid 19, a vítima é de Mogi Guaçu, um detalhe, não se sabe se o vírus foi o causador da morte ou um agente complicador, ou ainda se a vítima tinha comorbidades, pois ainda não há resultados de necrópsia.