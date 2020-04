Idosa diagnosticada com coronavírus recebe alta do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu após 17 dias internada

Mulher de 60 anos foi liberada sob aplausos dos profissionais da saúde nesta segunda-feira (27).

Uma mulher de 60 anos diagnosticada com dengue e coronavírus recebeu alta nesta segunda-feira (27), do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu. A idosa estava internada há 17 dias na ala destinada aos pacientes com Covid-19.

A paciente deu entrada na unidade com um quadro de falta de ar, febre e tosse seca, além de pertencer ao grupo de risco por ser hipertensa.

Recuperada das duas doenças, a mulher deixou o hospital acompanhada da filha e sob aplausos da equipe médica.