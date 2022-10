Idosa com “Alzheimer” é resgatada em barranco de 20 metros

Uma senhora de 65 anos, que estava desaparecida desde as 6h00 da manhã desta segunda-feira (10), foi resgatada, com vida, pelos homens dos Bombeiros Civis Municipais (156), no início da noite, próximo ao pontilhão da linha férrea, na Zona Leste da cidade.

De acordo com relatos de familiares, a idosa, que sofre do Mal de Alzheimer, ela teria saído de casa, no bairro Linda Chaib, logo pela manhã. Quando os familiares deram pela falta dela, não a encontraram nas imediações nem em nenhuma das ruas do bairro.

Eles comunicaram o fato às Polícias Civil, Militar e Guarda Municipal, mas as buscas não deram resultado. Por volta das 17h30, um genro da mulher, convicto de que ela estava mesmo perdida, resolveu checar próximo ao pontilhão e na linha férrea que fica ao lado da avenida Benedito Marques de Camargo, a principal do bairro.

A essa altura, os bombeiros também já haviam chegado ao local, acionados por vizinhos e familiares. Eles acabaram localizando a idosa na linha férrea, em um talude de mais de 20 metros de altura. Dizendo-se muito cansada para retornar andando, a mulher teve que ser içada até a avenida.

Para isso, foi montado todo um esquema de salvamento, com maca e cordas, para retirá-la do local. Primeiro, o comandante Di Martini e o bombeiro Salzani, desceram até onde a vítima se encontrava. Já na parte de cima, os colegas Ícaro, Leandro e Ari começaram a puxar a idosa, que já estava imobilizada na maca.

Com muito cuidado, cerca de 40 minutos depois, a operação foi concluída com sucesso. Na sequência, a senhora foi colocada na unidade de resgate dos Bombeiros e levada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Não se soube, até o momento, como ela chegou ao local.

Não é à toa que os bombeiros mogimirianos, periodicamente, realizam treinamento de salvamento em altura. No final da tarde de hoje, eles demonstraram muito preparo e extremo profissionalismo para resgatar esta senhora que, já foi medicada e passa bem.