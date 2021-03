Hospital São Francisco investe em novos leitos e equipamentos para atender demanda da Covid-19

O Hospital São Francisco de Mogi Guaçu anuncia a ampliação de leitos e investimento em novos aparelhos que ajudarão no atendimento de pacientes com a COVID-19. O anúncio vem para acalmar a população da cidade e região, que enfrenta dificuldade em encontrar atendimento devido à superlotação no sistema de saúde. Dessa forma, o Hospital São Francisco de Mogi Guaçu passa a contar com 56 leitos de enfermaria e mais outros 20 leitos de UTI.

“São mais alas, mais leitos COVID, respiradores, além de mais profissionais à frente da equipe multidisciplinar que está capacitada para prestar atendimento a quem contraiu o novo vírus”, explica Carlos Saud, diretor do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu Francisco.

Os leitos foram viabilizados em um esforço conjunto do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu e a UNIMED Regional da Baixa Mogiana, com o objetivo de dar suporte aos usuários do convênio e outras modalidades de atendimento. Desde que começou a pandemia em março de 2020, cerca de 2900 pacientes são atendidos mensalmente no hospital com a suspeita da doença

Além do investimento para atender aos pacientes com a COVID-19, o Hospital São Francisco de Mogi Guaçu também inicia uma campanha de conscientização nas redes sociais, com relatos da rotina dos médicos, e como está sendo lidar um novo vírus, e com uma doença ainda em propagação.

“Estamos trabalhando ativamente para cuidar dos pacientes com COVID-19 e evitar o colapso no sistema de saúde. Por isso nossa campanha de conscientização será fundamental, para que a população se sensibilize com o momento e entenda que a prevenção é a melhor forma de evitar a propagação no novo coronavírus”, finaliza Saud.