Hospital São Francisco de Mogi Guaçu irá inaugurar em breve São Francisco Unidade Boulevard

O Hospital São Francisco de Mogi Guaçu irá inaugurar em breve o São Francisco Unidade Boulevard. O espaço localizado dentro do Boulevard Shopping chegará para ampliar a capacidade de atendimento com um novo posto de coleta de exames laboratoriais com salas para atendimento pediátrico e exames específicos, além de boxes para exames de rotina. O local terá também cinco consultórios onde alguns médicos do hospital irão agendar consultas de rotina em suas especialidades.

O São Francisco Unidade Boulevard ficará localizado na Avenida Mogi Mirim, 210, no Centro de Mogi Guaçu. O horário de funcionamento da unidade será de segunda a sábado das 7h às 22h.

“O espaço foi criado para proporcionar à população de Mogi Guaçu um local mais aconchegante para a realização de consultas médicas e exames laboratoriais fora das dependências do hospital, o que nesse momento de pandemia traz mais tranquilidade para os pacientes”, explica Carlos Saud, diretor do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu.

Prezando pela segurança de seus pacientes, a unidade seguirá todos os protocolos do Covid- 19. Diante disso, todas as consultas serão agendadas com intervalo maior entre elas. A coleta dos exames laboratoriais acontecerá das 7 às 19h. Para o agendamento das consultas e saber sobre o preparo prévio para o exame o paciente deverá entrar em contato pelo telefone (19) 3811 8602.

“Um espaço como esse é de extrema importância para a população guaçuana que passa a contar com um laboratório para realizar um check-up geral, tudo com a qualidade que já oferecemos no Hospital São Francisco de Mogi Guaçu, e também, médicos especialistas de diversas áreas dentro do Shopping Boulevard. A unidade Boulevard é um diferencial a mais para poder atender toda a população de Mogi Guaçu e região”, finaliza Saud.