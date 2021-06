Hospital São Francisco de Mogi Guaçu abre atendimento no São Francisco Unidade Boulevard

O Hospital São Francisco de Mogi Guaçu inaugurou no dia 14 de junho, o atendimento na Unidade Boulevard, localizado no Shopping Boulevard. O espaço conta com laboratório de análises e área destinada ao atendimento dos usuários, com consultórios modernos e bem distribuídos.

Inicialmente passa a funcionar um Centro de Diagnóstico e Reabilitação na área de otorrinolaringologia, que é coordenado pelo médico otorrinolaringologista Dr. Thiago Zago e pela fonoaudióloga Thais Carvalho. Este espaço é especializado em ouvido, nariz, garganta e seios face, tanto de adultos como de crianças.

Há planos para atendimento com diversas áreas da medicina, o que deve acontecer nos próximos meses.

O São Francisco Unidade Boulevard fica localizado na Avenida Mogi Mirim, 210, no centro de Mogi Guaçu. O horário de funcionamento da unidade será de segunda a sábado das 7h às 22h para consultas médicas e das 7h às 19h coleta de exames laboratoriais .

Sobre o Hospital São Francisco de Mogi Guaçu

Com mais de 30 anos de história, o Hospital São Francisco teve seu início em 1986 com um grupo de médicos que partilhavam do mesmo objetivo de criar um hospital moderno, com equipamentos inovadores e aliado a um atendimento de qualidade que preza pelo conforto e bem-estar de seus pacientes. O projeto inicial com 35 médicos-sócios hoje conta com mais de 100, além dos mais de 700 funcionários, 7.500 atendimentos no pronto atendimento e as 600 cirurgias realizadas mensalmente.