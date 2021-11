Hospital Municipal promove última etapa do mutirão de catarata desse ano

A superintendência do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos agendou para a próxima sexta-feira, 12 de novembro, a última etapa do mutirão de catarata desse ano. Outros dois mutirões foram realizados em maio e agosto.

Por conta da pandemia da Covid-19, as cirurgias estão sendo feitas na Santa Casa, sendo a equipe contratada pela Secretaria Municipal de Saúde e pela superintendência do HM. A compra das lentes também consta do processo licitatório vigente.

Nessa etapa, 50 pacientes serão operados. Eles aguardam cirurgia do segundo olho, sendo que o primeiro foi feito durante o mutirão de agosto. O ano será fechado com o atendimento de 250 pacientes durante os mutirões.

“Nós fizemos a contratação da equipe e a compra das lentes para a realização dos mutirões nesse ano. Como nosso centro cirúrgico ainda está sendo utilizado para atendimento dos pacientes com Covid-19, os pacientes estão sendo atendidos na Santa Casa”, comentou o superintendente do HM, Wagner Cezaroni.

Segundo ele, a previsão é de que as cirurgias de catarata voltem a ser realizadas no Hospital Municipal no próximo ano. Assim, apenas as lentes serão adquiridas, uma vez que as cirurgias serão feitas pela própria equipe do HM.

“Com o retorno das cirurgias de catarata no HM nós poderemos ampliar esse atendimento e, caso seja necessário, teremos condições de até contratar outra equipe para atendimento da demanda”, explicou ao informar que existe uma demanda de cerca de 400 pacientes para o próximo ano.