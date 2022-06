Hospital Municipal inicia avaliação para a realização de 800 cirurgias oftalmológicas

A superintendência do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos (HMTR) iniciou, nesta semana, as avaliações dos pacientes que aguardam por uma cirurgia oftalmológica no município. A primeira etapa compreende 400 cirurgias entre catarata, estrabismo e outras.

Para a realização dos procedimentos, que acontecerão no centro cirúrgico do HMTR, uma empresa foi contratada após o repasse de uma emenda parlamentar da deputada federal Carla Zambelli no valor de R$ 800 mil. Na primeira etapa serão 400 procedimentos e, na segunda, outros 400.

“Os pacientes estão sendo chamados para avaliação e, na sequência, serão feitas as cirurgias. São pacientes que já estão na fila há alguns anos, sendo que conseguiremos zerar a demanda oftalmológica do município”, comentou o superintendente do Hospital Municipal, Wagner Cezaroni ao agradecer os vereadores Dr. Fernandinho Marcondes e Pezão que intermediaram a emenda para o HMTR.