Hospital Municipal amplia equipe médica e de enfermagem para combate à Covid-19

Em meio à alta demanda provocada pela pandemia do novo coronavírus, o Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos contratou esse mês 60 novos colaboradores para reforçar o atendimento. São 15 enfermeiros e 45 técnicos de enfermagem, além de ampliação para 60 plantões médicos mensais.

As contratações são motivadas pelo aumento da capacidade de leitos do hospital, hoje de até 22 para UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e, em média, 30 internações regulares para leitos de enfermaria voltados ao tratamento da Covid-19.

“Com o agravamento da pandemia e o aumento de unidades de suporte à vida houve a necessidade de contratar mais funcionários para que pudéssemos dar um atendimento de qualidade, humanizado e digno a todas as pessoas que precisam de nossos serviços”, explica a superintendente do Hospital Municipal, Rosa Angela Iamarino.

Os novos profissionais foram admitidos por meio de contrato com empresa que presta serviços da área de saúde para a autarquia. A partir disso, o atendimento de médicos plantonistas aumentou para dois profissionais durante o dia e também à noite na UTI e dois com escala diurna na enfermaria, mais um no período noturno.

“Isso representa uma ampliação de investimentos de 137% para enfermagem e 300% para médicos, com 60 plantões mensais”, comenta Rosa. Segundo ela, outras contratações de farmacêutico, biomédico, de serviços gerais e de mais 6 fisioterapeutas serão realizadas em breve junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril.