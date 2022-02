Honda Civic é apreendido com placas de outro veículo

A GCM apreendeu um veículo que estava circulando na cidade com placa pertencente a outro carro. O caso aconteceu na noite terça-feira (22), quando uma guarnição da GCM com o comandante Romualdo e os guardas civis Marcel e Vedovato, visualizaram um Honda New Civic a avenida Emília Marchi Martini, na Zona Leste da cidade.

Desconfiados do veículo, os GCMs pediram informações sobre a placa Mercosul, AJZF40, ao Cecom (Centro de Comunicação) da corporação. Como resposta, foram informados que a placa, na verdade, pertencia a um Chevrolet Zafira. De posse desta informação, a viatura da GCM acompanhou o Honda de perto. Na avenida dos Trabalhadores, foi realizada a abordagem.

Na revista ao motorista e ao interior do veículo, nada de ilícito foi localizado. No entanto, ao abrirem o porta-malas do Honda, os GCMs localizaram duas placas dentro de uma sacola plástica e que seriam pertencentes a outro Honda New Civic, com as mesmas características, furtado na cidade de São Paulo.

Foi dado voz de prisão ao motorista que, após passar por exame de corpo de delito, foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu. Ele acabou sendo enquadrado por crime de receptação, permanecendo preso naquela unidade. Já o carro foi apreendido. Os GCMs Machado e Bussulari também participaram dessa ocorrência.